謝震武嚴肅糾正「美女發言人」辯護物化空姐爭議：是硬拗不是連結

▲謝震武在節目中嚴肅糾正民眾黨美女發言人楊寶楨。（合併圖／攝影中心資料照／記者湯興漢攝）

記者林彥臣／綜合報導

民眾黨日前找舞團穿著空姐制服熱舞，被質疑「物化」女性，更引起空服員工會反彈。民眾黨美女發言人楊寶楨上9日政論節目《新聞面對面》，為這起事件辯護。相關說詞卻遭到主持人謝震武嚴肅糾正表示，「這是硬拗不是連結」。

資深媒體人陳敏鳳在節目中發言表示，對於民眾黨的立場，當然應該要讓這起事件盡快落幕，何必一直去翻民進黨的舊帳，過去發生過類似事件沒有抓出來罵，當然只能算了。

陳敏鳳說，現在是民眾黨染上所謂「仇女症」，找來了舞團表演，又死不認錯，話題只能一直燒一直燒，要跳舞可以跳其他舞，有很多其他舞蹈可以跳。

楊寶楨反駁，「我不太理解，為什麼要針對舞團她們決定要跳什麼舞，跟穿什麼衣服？我覺得這件事情真的是有點被連結在一起，完全就是兩件事。」

▲謝震武認為，柯文哲現在的政治分量， 已經不是「任何消息都是好消息」的地步。（圖／記者蘇晏男攝）



謝震武對此表示，「我覺得這是硬拗不是連結。」

謝震武接著糾正楊寶楨，「政治人物講話不是講給自己聽的，我在這個節目講過800次，政治人物講話，是要講給所有老百姓聽的，這個講法能不能被接受，是要經過所有的老百姓（認可）。」

謝震武分析，為什麼柯文哲現在負面聲量會這麼高？以柯文哲現在的政治份量，已經不是「任何消息都是好消息」的地步，應該是真的好消息才是好消息，只有剛出道的人，才是「任何消息都是好消息」。