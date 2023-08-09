　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拋棄3月大女嬰離家…狠母20年後討撫養費「每月1萬」　法官打臉

▲▼老人、老婦、婦人、年長者、高齡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲邱婦在女兒出生3個月後就丟下她人間蒸發，數十年後突然出現要女兒盡扶養義務，女兒毫不猶豫請求法院駁回。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／台東報導

台東一名58歲邱姓婦人提出撫養訴訟，要求劉姓女兒需要每月付1萬元撫養費，但劉女表示媽媽在她出生3個月就不見人影，把她丟給阿公阿嬤養大，更沒寄過半毛錢回來，對於突然要撫養從沒看過的媽媽百般不願意。法院認為邱婦無正當理由未盡扶養義務，時間已長達20年，劉姓女兒可免除撫養義務，判邱婦敗訴。

判決指出，現年58歲的邱姓婦人表示，她現在無收入無財產，去年更被列為低收入戶，無法維持自己生活，於是想起了自己的劉姓女兒已長大成人，向法院請求女兒需要每月給付1萬元撫養費，給她到死亡為止。

但劉女面對突如其來的要求百般不願，她指出，法院調解時是她第一次與「媽媽」見面，對方在她出生3個月大時就離家出走，從此失去音訊，將她丟給父親那邊的阿嬤與姑姑帶大，從她出生到現在從未盡過養育義務，而劉女的阿嬤與姑姑也證稱，邱婦這數十年來從未探視、也沒有寄過錢回來撫養小孩，劉女對媽媽毫無印象與感情，請求駁回。

法院審後認為，邱婦於女兒出生後3個月即未再扶養，堪認邱婦無正當理由未盡扶養義務，且期間長達20年，情節實屬重大。故劉女拒絕扶養邱婦，合於民法免除扶養義務之規定，自得免除其扶養義務，因此判決駁回邱婦請求，程序費用2000元由邱婦負擔，全案可上訴。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
135萬買到法拍屋竟被撤銷退款　宜蘭分署要賠74萬
拒缺電！侯友宜、賴清德、柯文哲能源主張一圖看懂
南韓超過99%民眾有「新冠抗體」！最新調查報告出爐
獨／樂天有禁愛令　林襄恐離隊？領隊回應了
獨／公務員持槍搶劫　幕後主嫌交保落跑了！
快訊／北市首例本土登革熱！　10多歲少年發燒、發冷
快訊／駕駛拒檢撞斷行人左腿！棄車逃逸
林襄加持！馬傑森先發敲安打

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林口車行老闆撞爛大哥G63　又爆欠債百萬...店面遭轟10槍警告

5萬買帳戶起糾紛...痛扁丟包公園「害橫紋肌溶解慘死」　4煞慘了

「第一次做愛要拍照留念」變態男友對少女性侵　剃毛舔乳逼拍照

奉旨放生慘變大屠殺！2千隻鵪鶉疑淋雨失溫　僅剩38隻存活

135萬買到法拍屋竟被撤銷退款　宜蘭分署「大凸槌」要賠74萬

嘉義狗校長夫婦「敬老卡搭公車」　竟遭司機碎念：浪費國家資源！

獨／公務員持槍搶780萬泰達幣　幕後主嫌20萬交保...重開庭找嘸人

拋棄3月大女嬰離家…狠母20年後討撫養費「每月1萬」　法官打臉

快訊／新店警攔截AB車　駕駛催油門撞倒行人！桃園棄車逃逸

彰化女半夜「車停大橋上」人消失　大肚溪搜索一天尚未尋獲

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

小主人專屬「貓咪停車場」　牠厭世躺平滿身車不敢生氣

約戰老高！尼克星嗆手法拙劣　「我抄襲被罵成狗...網友雙標」

媽站電桿後和阿金玩躲貓貓　牠經過數次沒發現：在哪裡

爸身教完美示範正確指令　聰明伯恩山犬3次就聽懂！

嫌酒吧太熱就亮槍抵腦 基隆囂張男上膛畫面曝！

林口車行老闆撞爛大哥G63　又爆欠債百萬...店面遭轟10槍警告

5萬買帳戶起糾紛...痛扁丟包公園「害橫紋肌溶解慘死」　4煞慘了

「第一次做愛要拍照留念」變態男友對少女性侵　剃毛舔乳逼拍照

奉旨放生慘變大屠殺！2千隻鵪鶉疑淋雨失溫　僅剩38隻存活

135萬買到法拍屋竟被撤銷退款　宜蘭分署「大凸槌」要賠74萬

嘉義狗校長夫婦「敬老卡搭公車」　竟遭司機碎念：浪費國家資源！

獨／公務員持槍搶780萬泰達幣　幕後主嫌20萬交保...重開庭找嘸人

拋棄3月大女嬰離家…狠母20年後討撫養費「每月1萬」　法官打臉

快訊／新店警攔截AB車　駕駛催油門撞倒行人！桃園棄車逃逸

彰化女半夜「車停大橋上」人消失　大肚溪搜索一天尚未尋獲

林口車行老闆撞爛大哥G63　又爆欠債百萬...店面遭轟10槍警告

5萬買帳戶起糾紛...痛扁丟包公園「害橫紋肌溶解慘死」　4煞慘了

「第一次做愛要拍照留念」變態男友對少女性侵　剃毛舔乳逼拍照

奉旨放生慘變大屠殺！2千隻鵪鶉疑淋雨失溫　僅剩38隻存活

關聖帝君明聖誕！祝壽「許願靈驗」效果倍增　　

銘傳「5人娘子軍」奪冠！　兩岸15所大學PK建築創意　

波羅的海三國外委會主席訪台　蔡英文、陳建仁明接見

一晚起床尿2次是警訊！壯年男保全夜尿「每10分鐘一次」慘睡馬桶上

全家7月營收89億元年增8成　高溫、暑假挹注8月營運

135萬買到法拍屋竟被撤銷退款　宜蘭分署「大凸槌」要賠74萬

西瓜「穿蕾絲內褲」吊鐵網　主人曝原因：透氣、排水強

社會熱門新聞

阿宏事件重演？台中妹南下見網友被丟包

21歲妙齡女南下見網友　「公園散步」後慘被丟包

錢帥君被甩！　洗錢男友砸3000萬「柬埔寨娶妻」

叔叔抱媽睡！兒偷拍傳給爸　這點判免賠

「Gino勁宥」又爆性侵！硬上女直播主遭起訴

酒駕男騎士載女友等紅綠燈　下秒「爆頭」慘死

快訊／民眾屏東後壁湖潮間帶遭雷擊　送醫搶救中

連千毅大哥今入獄！臉書道別：他日再聚　網留言送行

女大生大麻成癮出現幻聽　曝系上一半都有吸

囂張男嫌酒吧太熱　狂拉槍機點名這些人

即／中山高4車連撞！移民署公務車遭3大車夾擊

HIV男約砲偷拔套！被逮喊：神明要我傳愛滋給別人

深夜公園直擊活春宮　路人報警揪出性侵

副駕男用力一扯　整車衝出國道駕駛慘死

更多熱門

相關新聞

孩真實吐8字！「一張紙」秒讓好市多急回電

孩真實吐8字！「一張紙」秒讓好市多急回電

不少人認為，既然是收費會員制，好市多應該提供CP值的價格。一名媽媽驚呼，某天女兒在顧客意見表寫下「有時候漲價太快了」，短短8個字讓她直呼好笑又真實。事後客服狂打4通電話來了解狀況，原PO也實際舉例多樣商品的價格變化，感嘆變成盤子，「漲價漲到一個小孩都知道！」

剪刀狂刺14下殘殺女兒　女子陳屍獄中

剪刀狂刺14下殘殺女兒　女子陳屍獄中

孫女殺「女裝大叔」　祖父曝殺人動機

孫女殺「女裝大叔」　祖父曝殺人動機

36歲爸帶女兒出嫁！網傻：比新郎還帥

36歲爸帶女兒出嫁！網傻：比新郎還帥

氣爸爸沒帶她去弄頭髮　女潑強鹼害父灼傷死

氣爸爸沒帶她去弄頭髮　女潑強鹼害父灼傷死

關鍵字：

撫養義務女兒

讀者迴響

熱門新聞

張育成清空置物櫃　確定遭紅襪DFA

林襄爆秘戀小4歲棒球鮮肉！

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

樂天女孩離隊就閃婚　他帶頭娶「敵隊」轟動中職

林襄「浴室泡澡」結緣21歲球星馬傑森！IG互動露餡

阿宏事件重演？台中妹南下見網友被丟包

全球第二大自行車零件廠驚爆大量解雇　市府證實：300多名派遣工遭資遣

遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿

交往張惠妹12年！男友罕見放同框照

館長見她胸快跑出來　賴品妤回應了

林襄與馬傑森熱戀！球團回應　今晚去應援

林襄秘戀樂馬傑森！經紀人回應了

21歲妙齡女南下見網友　「公園散步」後慘被丟包

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

蔡阿嘎「18禁交纏」AV女優！　粉絲全看傻

更多

最夯影音

更多
蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈
超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面