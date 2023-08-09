拋棄3月大女嬰離家…狠母20年後討撫養費「每月1萬」　法官打臉

▲邱婦在女兒出生3個月後就丟下她人間蒸發，數十年後突然出現要女兒盡扶養義務，女兒毫不猶豫請求法院駁回。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／台東報導

台東一名58歲邱姓婦人提出撫養訴訟，要求劉姓女兒需要每月付1萬元撫養費，但劉女表示媽媽在她出生3個月就不見人影，把她丟給阿公阿嬤養大，更沒寄過半毛錢回來，對於突然要撫養從沒看過的媽媽百般不願意。法院認為邱婦無正當理由未盡扶養義務，時間已長達20年，劉姓女兒可免除撫養義務，判邱婦敗訴。

判決指出，現年58歲的邱姓婦人表示，她現在無收入無財產，去年更被列為低收入戶，無法維持自己生活，於是想起了自己的劉姓女兒已長大成人，向法院請求女兒需要每月給付1萬元撫養費，給她到死亡為止。

但劉女面對突如其來的要求百般不願，她指出，法院調解時是她第一次與「媽媽」見面，對方在她出生3個月大時就離家出走，從此失去音訊，將她丟給父親那邊的阿嬤與姑姑帶大，從她出生到現在從未盡過養育義務，而劉女的阿嬤與姑姑也證稱，邱婦這數十年來從未探視、也沒有寄過錢回來撫養小孩，劉女對媽媽毫無印象與感情，請求駁回。

法院審後認為，邱婦於女兒出生後3個月即未再扶養，堪認邱婦無正當理由未盡扶養義務，且期間長達20年，情節實屬重大。故劉女拒絕扶養邱婦，合於民法免除扶養義務之規定，自得免除其扶養義務，因此判決駁回邱婦請求，程序費用2000元由邱婦負擔，全案可上訴。