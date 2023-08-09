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大陸 大陸焦點 特派現場

網美景點拍照「溺水至少7死」　絕命片曝！魚鱗水流暴漲捲走10多人

記者鄭思楠／綜合報導

四川省雅安市雨城區魚鱗壩，因為有著宛如魚鱗般的水流而成為網美景點，大批遊客前往拍照打卡。不過，9日上午驚傳10多名遊客在現場拍美照時，突然遇到河流暴漲，多人都逃跑不及，當場被恐怖大水沖走，目前已致7人死亡。

▲▼網美景點拍照「溺水至少7死」　影片曝光。（圖／翻攝自影片）

▲▼多人逃跑不及被沖走。（圖／翻攝自影片）

▲▼網美景點拍照「溺水至少7死」　影片曝光。（圖／翻攝自影片）

據《央視新聞》報導，今天（9日）上午10時左右，四川雅安雨城區魚鱗壩，10多名遊客拍照打卡時遇上河水暴漲，多人被沖走。目前，已致7人遇難、4人獲救，當地公安、消防等部門正持續開展搜救。

有網友拍攝的現場影片顯示，河道上建立了多個魚鱗狀半圓形狀水壩，湍急的河水沒過水壩，多人被水流沖走，影片中有人喊「快救人」。

▲▼網美景點拍照「溺水至少7死」　影片曝光。（圖／翻攝自影片）

▲魚鱗壩平日水位不高。（圖／翻攝自微博）

據《極目新聞》報導，事發地附近一商戶透露，出事的魚鱗壩平日水位不高，前來遊玩拍照打卡的人較多。上午突然河道漲水，有遊客被沖走，現在河邊已無法靠近，有警員及相關部門工作人員在搜救。

8月8日，雅安公共氣象發布山洪災害氣象風險預警。雅安市水利局、雅安市氣象局2023年8月8日17時20分聯合發布第18期山洪災害氣象風險黃色預警：預計8日傍晚到夜間陰天有小到中雨（5-20mm），局部大到暴雨（40-90mm），9日白天多雲，傍晚有分散陣雨（0-10mm），局部中雨（10-20mm）。

預警稱，未來24小時，雅安市雨城區等7個地區的部分地方發生山洪災害氣象風險可能性較大（風險較高）。

▲▼網美景點拍照「溺水至少7死」　影片曝光。（圖／翻攝自影片）

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