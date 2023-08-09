8歲女睡覺遭摸醒！外婆男友手伸褲底鬼扯：幫蓋被子　下場很慘

▲8歲女童睡覺時遭外婆同居人伸褲底猥褻，「阿公」辯稱幫忙蓋被子，狡辯說詞不被採信判3年2月。（圖／123RF）



記者蔡怡萍／南投報導

南投一名外祖母將8歲孫女交給同居人照顧，女童尊稱對方為「阿公」，但某天一起睡覺時，阿公卻將手伸進女童內褲中撫摸私處約2分鐘，女童大力推開阿公才停手。阿公挨告後辯稱是睡覺時想幫女童蓋被子，不小心隔著褲子碰到下面，但法官不採信，依對於未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處阿公有期徒刑3年2月。

判決指出，年僅8歲的女童跟著外祖母與同居人在南投租屋，但2019年8、9月的某天晚上，「阿公」卻趁著與女童躺在床上睡覺之際，將手伸進女童內褲中撫摸，女童被弄醒喊不要、阿公卻不理會繼續動作，直到女童用力將阿公推開才停止；女童事後將事情告訴媽媽，媽媽驚嚇報警，警方介入調查後案情曝光。

阿公矢口否認故意觸摸，表示是睡覺時女童踢被子，才幫忙將被子拉起來蓋好，手不小心碰到她下體；但這部分就遭法官打臉，阿公有時候說是要幫「蓋」踢掉的被子，有時又說是「拉」出被女童壓住的被子，且正常要幫人蓋棉被應是抬手在身體兩側，怎麼樣都不會碰到下體位置，認為阿公說詞多有出入及破綻。

法官認為，女童向機構社工師的說法，與偵訊、審理時多次內容都相符，能明確說出「摸尿尿的地方外面」，應是真實經歷才說得出來，阿公對女童猥褻行為確認，日前判決出爐，審酌其為女童外祖母之前同居人，本應對其多加照顧，卻為己私下手加害，迄今未賠償或和解，依對於未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判處阿公有期徒刑3年2月，仍可上訴。