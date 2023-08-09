陸15歲女拒買200元水果　竟被店家罵「是爸爸的小三」

▲大陸一名15歲少女拒買200元水果，遭店家辱罵。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

山西太原一名15歲少女發影片稱，在太原市柳巷夜市一店舖，因自己拒絕購買一盒47元人民幣（約200元新台幣）的水果，被老闆拉住不讓她離開，期間多次遭到辱罵，對方甚至說出「是爸爸的小三」之類的話。

據《極目新聞》報導，少女和朋友在太原市柳巷夜市一店舖購買水果撈，秤重後商家說水果撈2斤半，共47元（約200元新台幣），當時她覺得水果撈的重量有問題，而且價格太貴，就拒絕購買，沒想到店內幾名員工直接將她攔下不讓離開。

無奈之下，少女只好打電話向父親求救。少女表示，覺得水果撈（綜合水果）的份量不足，想去其他攤位秤一下，少女父親也認為可以去其他攤位秤一下重量，看是否有2斤半，且水果撈店可以安排一個人跟自己去。

結果老闆還是不放人，甚至還破口大罵說，沒錢就不要把你家畜生放出來窮貨，還指著少女罵，說她是小三、不要臉，嚇得朋友馬上報警。警察抵達現場，進行調解同時要求老闆給少女道歉，但老闆仍然很囂張根本不道歉，覺得自己沒有錯，都是少女的錯。

看完影片的網友在底下留言稱，「47元這麼點東西，不就是商家看還是學生覺得學生臉皮薄想強賣」、「這種人建議家長走法律途徑，對著15歲的未成年罵小三本身就是一種侮辱」。