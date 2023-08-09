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跑步就血尿！男腎結石沒追蹤變8.cm巨型鹿角石　醫：再拖恐洗腎

▲▼跑步（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲南投一名男子近來一跑步就血尿，就醫發現，體內腎結石竟然已超過8公分大。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者游瓊華／台中報導

南投一名65歲張先生長期有腎結石的狀況，也曾在外院做過體外震波碎石術，但依舊沒排乾淨。因疫情而中斷定期檢查，最近發現如果跑步或走路走久，就會有血尿的狀況，就醫檢查赫見結石已經長成巨無霸般的鹿角造型，且有8.4公分大，透過軟式輸尿管鏡碎石術，把這顆巨無霸腎結石處理乾淨。醫師也警告，再拖下去，恐面臨洗腎情況。

▲跑步就血尿！男子腎結石沒追蹤竟成8.4公分巨無霸鹿角石，醫：再拖恐洗腎。（圖／長安醫院提供）

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▲因疫情延誤，男子中斷追蹤，時間一長結石已經在體內長成8.4公分大。（圖／長安醫院提供）

長安醫院泌尿科醫師黃煒軒指出，軟式輸尿管鏡是一種可彎曲的內視鏡，由尿道進入體內，經由膀胱及輸尿管，延伸至腎臟。此外，過去輸尿管鏡多為硬式，處理的深度最多只能觸及靠近腎臟端的結石，但新型的可彎曲吸引式導管器材能深入腎臟內部，抽吸的功能也更佳，像吸塵器一樣把結石完整抽除，就算是8分公大的結石，也能一次性的完全清除。

▲跑步就血尿！男子腎結石沒追蹤竟成8.4公分巨無霸鹿角石，醫：再拖恐洗腎。（圖／長安醫院提供）

▲醫師提醒，預防結石的方式就是要多喝水。（圖／長安醫院提供）

黃煒軒也提醒，結石好發於30-50歲，約每10個人就有1人是結石病人，而預防結石的最佳方法就是多喝水；此外，腎結石通常是沒有明顯症狀，除非結石移動並卡在輸尿管或膀胱，導致疼痛、發燒、血尿等不適，就要趕緊就醫。

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