青農下背痛到肛門！骨盆腔塞爆「10多顆肉丸」　醫搖頭：已癌化

▲青農下背痛到肛門，骨盆腔塞爆「10多顆肉丸」變形。（圖／達志影像／示意圖）



記者游瓊華／台中報導

雲林一名32歲陳姓青農因為下背痛，一直痛到右側腹股溝，就醫一查才知，男子從10多歲時知道自己患神經纖維瘤症候群，身體容易長出神經瘤，但未定期追蹤。醫師表示，檢查發現，陳男骨盆腔竟塞滿逾10顆7、8公分肉瘤，連骨盆腔都變形，其中一顆已經癌化，經由手術一一摘除後，現正接受化療中。

長安醫院副院長、神經外科醫師李漢忠表示，神經纖維瘤是一種先天性染色異常的神經性疾病，為罕見病，患者身上除會出現咖啡牛奶斑外，身體內外亦會長出腫瘤。基本上，神經瘤大部分是良性的，只有不到萬分之一會變成癌變。

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▲李漢忠說，電腦斷層顯示陳先生的肚子左右兩邊都有神經瘤，且每顆都很巨大。（圖／長安醫院提供）



李漢忠說，電腦斷層顯示陳先生的肚子左右兩邊都有神經瘤，且每顆都很巨大，至少都有5公分以上。其中，右邊的神經瘤中有一顆位於後腹腔深處，壓迫到神經，造成大腿跟腹股溝庝痛。因此和泌尿科醫師黃煒軒合作進行手術，將右邊5顆神經瘤都拿掉，並送去檢驗。手術很順利，庝痛得到改善，陳先生約一個禮拜後就出院了。

不料，後續收到病理報告顯示神經瘤已經惡性轉化癌變了，因病患左邊還有3顆神經瘤，於是3個月後再次開刀，發現其中一顆太大侵犯到運動神經，不得不截斷神經以確保腫瘤完全切除，之後再安排化療治療。

李漢忠提醒，神經瘤為先天遺傳性疾病，如發現皮膚上出現咖啡牛奶斑，且數目變得更多、逐漸變大，或有異常的腫塊時，應盡快接受治療。此外，若已確診為神經瘤者，更應該定期接受檢查，以監測其病情的發展。