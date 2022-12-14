男罹慢性咽喉炎「喉嚨像塞顆球」　醫師：有這4症狀要留意

▲耳鼻喉科林恆甫醫師提醒，要診斷是否罹患慢性咽喉炎，建議至有鼻咽內視鏡的診所或醫院檢查就醫。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中一名62歲潘先生常常覺得喉嚨有異物感，前往長安醫院耳鼻喉科就診後，接受鼻咽喉內視鏡檢查診斷為慢性咽喉炎。醫師提醒，如果生活中常覺得喉嚨有異物感，忍不住清清喉嚨、乾咳、或常吐口水，通常在吞口水的時候異物感會特別明顯的人，都要留意。

耳鼻喉科醫師林恆甫表示，慢性咽喉炎俗稱喉球症，顧名思義是喉嚨裡面有腫脹感像有球狀物卡住的感覺、或是食物吞不乾淨的感覺、緊繃感，雖然不舒服可是不會感到疼痛。當罹患喉球症時，因感覺喉嚨處卡了個異物。

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林恆甫指出，慢性咽喉炎是耳鼻喉科的常見疾病之一，造成的原因很多，包括：粘膜過度敏感、胃食道逆流、上食道括約肌異常、必需長時間說話、抽菸、喝酒、心理壓力或自律神經失調等都可能引起。因慢性咽喉炎的發病原因複雜，症狀時輕時重、反覆發作，應於耳鼻喉科詳細檢查以排除腫瘤等重大疾病。

若想要改善慢性咽喉炎，林恆甫提醒民眾，平常生活作息及飲食也要有所調整，盡量減少食用刺激胃酸分泌的食物，每餐吃8分飽為佳，吃飽飯後勿馬上躺下，避免習慣性清喉嚨動作及多運動等。