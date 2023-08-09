陸東北「糧倉」慘遭泡水　萬畝農田成汪洋大海

▲大陸東北「糧倉」慘遭泡水，造成數百萬畝的農田受損，帶來巨大的損失。（圖／翻攝微博，同下）

實習記者高語璠／綜合報導

杜蘇芮颱風殘餘環流引發強降雨，導致黑龍江和吉林等地發生嚴重的災害，這些地區是大陸重要的糧食生產基地，被稱為大陸的「糧倉」，生產了超過大陸糧食產量的5分之1。據估計，這次水災已經造成了數百萬畝的農田受損，帶來巨大的損失。

據大陸媒體報導，黑龍江是大陸最大的糧食基地之一，主要種植水稻、玉米、大豆等作物，受到颱風引發的持續強降雨天氣的影響，上游水庫和河流水位暴漲，超過警戒線，當局不得不啟動多個防洪區域，向其中洩洪。

據中國農業部和國家統計局的數據顯示，大陸今年已經遭遇了夏糧減產和農業受損的情況，其中，夏糧產量為1.37億噸，比去年少了0.6%，主要原因是受到旱災、冰雹、低溫等不利氣候因素的影響。農業受災面積為1.4億畝，比去年增加了16.7%，主要原因是受到颱風等自然災害影響。

財政部於昨（8）日發佈消息表示，針對黃淮、華北、東北等地受「杜蘇芮」颱風影響，農作物受災、農業生產設施損毀情況，財政部、農業農村部緊急下達農業生產防災救災資金7.32億元人民幣（約30億元新台幣），支持「杜蘇芮」颱風受災地區做好農業生產救災工作。