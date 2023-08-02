陸氣象台：降雨重心轉往東北　「卡努」登陸閩浙可能性減少

▲大陸預測卡努颱風路徑。（圖／翻攝大陸中央氣象台）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京連日暴雨造成大量災情，中國大陸中央氣象台表示，從8月2日起，北方的降雨重心從華北轉移至東北一帶。另外，大陸氣象台也預測，颱風「卡努」3日晚間至4日上午會轉向東北方移動，登陸浙閩沿海的可能性減小。

大陸中央氣象台首席預報員于超表示，未來3天東北地區動力抬升條件、水汽條件、能量條件均較好，加上具有一定的垂直風切變，整體利於區域性強降水的出現，部分地區會伴有短時強降水和雷暴大風等強對流天氣，同時需關注龍捲的可能。

▼連日暴雨導致北京眾多地區淹水。（圖／路透社）



大陸中央氣象台指出，8月2日至4日，內蒙古東部、東北地區多陣雨或雷陣雨天氣，其中內蒙古東部、吉林大部、黑龍江南部和東部、遼寧中東部等地部分地區有大到暴雨，局地有大暴雨。

吉林省氣象台的預報也指出，吉林今年入汛以來最強降雨過程核心時段是8月2日至3日，本次過程伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣，特別需要防範由此引發的局地風雹災害。

另外，對於颱風「卡努」的動向，大陸中央氣象台預測，「卡努」將以每小時10公里至15公里的速度向西偏北方向移動，強度變化不大，並向浙江中部至福建北部一帶沿海靠近，預計3日夜間至4日上午，在浙江南部近海轉向東北方向移動，趨向日本南部洋面，強度逐漸減弱。

大陸中央氣象台首席預報員董林分析，目前來看，「卡努」近海轉向路徑與0016號颱風「桑美」具有一定相似性，與8月1日相比，目前預報「卡努」直接登陸的集合成員數較1日有明顯減少，同時預報轉向後再西折登陸中國大陸的情況幾乎沒有。

董林還說，「卡努」將在8月3日夜間至4日上午在浙江南部近海轉向東北方向移動，最近時離海岸線200公里左右，「到轉向前，卡努強度先維持後緩慢減弱，到達浙江近海時，強度為強颱風級，登陸浙閩沿海的可能性減小。」

▼大陸預測降雨重心轉往東北。（圖／翻攝大陸中央氣象台）

