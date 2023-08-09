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朱立倫批賴清德「讓兩岸兵凶戰危」　游盈隆嗆：患嚴重歷史失憶症

▲▼台灣民意基金會舉行十月全國性民調發表會「中天撤照、台海風雲與美國總統大選」游盈隆 蘇煥智。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席朱立倫8日批民進黨主席賴清德「每天造成兩岸兵凶戰危，是更極端的台獨金孫」，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，朱立倫不但患了嚴重歷史失憶症，也犯了信口開河的老毛病。他指出，朱立倫忘了長達21年的八二三砲戰，也忘了1996台海飛彈危機，而這兩次「兵凶戰危」都是國民黨主政時期發生。

朱立倫昨日陪同黨籍立委參選人林沛祥前往基隆市七堵慶濟宮上香祈福並接受媒體聯訪，當被問到賴清德接受媒體專訪表明不會讓兩岸開戰時，他表示，民進黨已經搞到兩岸兵凶戰危，全世界都認為這裡是最危險的地方，外賓還是來跟國民黨講說到底會不會打仗？每一個人都因為民進黨的執政都覺得已經是兵凶戰危。

對此，游盈隆批評，朱立倫不但患了嚴重歷史失憶症，也犯了「信口開河」的老毛病。他指出，朱立倫忘了長達21年的八二三砲戰，也忘了1996台海飛彈危機，而這兩次「兵凶戰危」都是國民黨主政時期發生。

游盈隆說明，台灣政治吵吵鬧鬧，常被外人看笑話，其中最重要的原因，就是政黨領袖好鬥成性、急功近利、識見短淺。一個好的政黨領袖應該器識恢宏、博學多聞、有深邃歷史眼光，可惜檯面上符合這標準的人少之又少。游盈隆提及，2024總統大選應該正視台海戰爭與和平的問題，好好釐清問題的來龍去脈，找到問題的癥結，並提出解決的辦法，各黨總統參選人都有責任，不容迴避。

游盈隆說，過去一段時間，在野黨異口同聲指責民進黨將台灣帶到戰爭邊緣，但從未指責中共的不是，這讓不少選民感覺國民黨與民眾黨講不出什麼大道理，不分青紅皂白，整天只知槍口朝內，給選民一種不負責任的反對黨感覺，也難怪最新民意顯示，選民對國民黨和民眾黨的感情溫度都低於無感的50度，甚至比民進黨還差，雖然民進黨也好不到那裡去。

至於賴清德稱「一中原則才會帶來戰爭」，游盈隆大贊，這番說法不論對或錯，這展現總統參選人的高度與見識，而國民黨總統參選人侯友宜則還停留在「世界最危險地方在台灣」的認知，至於「為什麼台灣會變成世界最危險的地方？」目前還沒有明確的說法，需好好加油。

另外，游盈隆補充，民眾黨總統參選人柯文哲至今沒有就「台海戰爭與和平」提出明確的診斷與解決方案，他這陣子民意支持度穩居第二，主要得利於國民黨內亂，如何避免回歸第三或超越賴清德，需要有真才實學才行。

此外，游盈隆說，鴻海集團創辦人郭台銘近期風塵僕僕，出國拜會外國政要與智庫人士，前天回台後稱「台海要和平，是大家的共識」，痛批「這樣的結論還需跑幾萬里路才得到嗎？到底是哪個瘋子ㄧ心想毀掉台海和平？郭董想清楚了？」

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