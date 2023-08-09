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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜網路好感度第一　柯文哲因2爭議負面聲量17萬居冠

▲▼侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者林敬旻、湯興漢攝）

▲柯文哲近兩週網路聲量雖然第一，但負面聲量是正面聲量的四倍。（圖／民眾黨提供）

記者陶本和／台北報導

專責網路輿情分析的公司「榮泰創數據」9日公布近幾週（7月25日至8月7日），藍綠白三黨總統參選人網路聲量與好感度。在好感度方面，國民黨參選人侯友宜以0.36居冠、民進黨參選人賴清德以0.30居次，而民眾黨參選人柯文哲以0.25居末；其中，柯文哲的負面聲量是三人之最，高達17萬則，是正面聲量的4倍。

根據榮泰創數據的觀察，柯文哲的聲量在過去兩週維持三人中最高，高峰落在柯文哲舉行演唱會，隨後引發五月天鍵盤手事件；另一波高峰，則是落在「南部生活慘」，引起網友正反議論，創下超過5.5萬則的討論。

賴清德方面，聲量高點落在8月2日，他在周刊分享對年輕人世代的想法，讓他的聲量討論超過2.5萬則；至於侯友宜方面，他在7月31日訪問日本，聲量有攀升趨勢，返台後拋出「用性命顧台灣」，聲量則突破2萬則。

▼榮泰創數據分析三黨總統參選人近兩週網路聲量，好感度以侯友宜最高，負面聲量則以柯文哲最多。（圖／榮泰創數據）

▲▼榮泰創數據分析藍綠白總統參選人近兩週網路聲量。（圖／榮泰創數據）

▼柯文哲負面聲量事件走勢。（圖／榮泰創數據）

▲▼榮泰創數據分析藍綠白總統參選人近兩週網路聲量。（圖／榮泰創數據）

進一步分析好感度與負面聲量，首先在「好感度」部分，侯友宜的好感度以0.36居冠、賴清德以0.30居次，而柯文哲以0.25居末；負面聲量部分，侯友宜負面聲量6萬則，主要是因國民黨內部整合問題、地方議長退黨，以及競辦執行長金溥聰砲口對內等；而賴清德的負面聲量，主要來自於藍白陣營對前瞻建設的攻擊。

在柯文哲方面，他的網路聲量雖然高，但多來自於他的負面聲量，他的負面聲量高達17萬則，是正面聲量的4倍。榮泰創數據認為，柯文哲的高流量，不一定能轉化成支持度，更可能因為爭議遭到反噬。

針對柯文哲的負面聲量，榮泰創數據分析，柯文哲的負面聲量高點落在8月2日，在節目中表示「目睹南部老百姓這樣生活實在太慘了」、「我不贏台灣會完蛋」等，此番言論戰南北，討論度創下1.4萬則負面聲量。

柯文哲其他的負面聲量高點，還包括7月29日，柯文哲舉辦演唱會，宣稱舞群是蔡依林的，Keyboard手是五月天的」，遭五月天keyboard周恆毅否認，要求柯更正說法，負面聲量達5000則。

▼三位總統參選人聲量走勢。（圖／榮泰創數據）

▲▼榮泰創數據分析藍綠白總統參選人近兩週網路聲量。（圖／榮泰創數據）

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