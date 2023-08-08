何時排核廢水　日本官員：政府內「未達一致意見」

▲福島第一核電廠存放已處理的核廢水。（圖／路透）



文／中央社東京8日綜合外電報導

關於日本政府將「核處理水」排放入海的具體時期，日本政府農林水產大臣野村哲郎今天說，「現階段政府內部尚未達成一致意見，也應在顧及國外反應等狀況同時慎重進行評估」。

日本東京電力公司（簡稱東電）福島第一核電廠在2011年3月遭受東日本大地震（台灣稱311大地震）帶來的海嘯侵襲，引發爐心熔毀，為冷卻熔融核燃料團塊，又製造出汙染水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府日前提出以「今年夏天左右」為目標，持續評估具體的「核處理水」開始排放入海時期。

不過，野村今天在內閣會議後記者會上說，日本政府內部尚未就排放入海時期達成一致意見，「我們非常在意謠傳等影響及外國對排放入海有何反應，在慎重進行評估的同時，未來必須在政府內部進行因應」。

已知日本政府正協調待首相岸田文雄結束訪美行程返日後，在8月下旬召集相關部會首長舉行會議，決定開始排放入海的時期。

有關具體排放入海時期，預估日本政府將在8月下旬至9月上半月間，進行最後評估。

岸田8月7日談到有關日本漁業相關人士反對排放入海時說，「我認為要不斷地跟地方進行對話，逐步深化彼此的信賴關係」。

日本政府將在確保排放入海計畫的安全性同時，詳細說明日本政府如何徹底針對謠傳採取對策，並尋求反對人士理解。

另外，有關中國使用「汙染水」的表現方式等，日本政府也表達反對立場。