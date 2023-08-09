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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德定調「台灣不屬於中華人民共和國」　綠委：只有他提清晰主張

▲▼賴清德出席全國台南旅外鄉親賴清德後援會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統參選人賴清德近日接受專訪時提及，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，「中華民國」和「中華人民共和國」互不隸屬，守護台灣是他的使命。民進黨立委林俊憲8日表示，「台灣不屬於中華人民共和國」是2300萬人最大共識，而目前三位候選人裡，也只有賴擁有如此清晰的主張，另外兩位始終不敢正視中華人民共和國對於台灣，到底是怎樣的存在。

林俊憲指出，賴清德接受專訪時，再此闡述了他對於國家定位的論述，可以說，目前台面上的三位候選人裡，只有他一個擁有如此清晰的主張，明明是選總統最重要的一題，不應有任何模糊空間，他認為，另外兩位之所以不敢談論此議題，就是因為他們始終不敢正視中華人民共和國，對台灣來說到底是怎麼樣的存在？

林俊憲表示，過去談國家定位，主要是「中華民國」和「台灣」的路線之爭，然而現實的情況是，無論國內如何討論，2300萬人的人口規模不會變、36000平方公里的統治範圍不會變，唯一的差別只在於要如何立足國際？總統蔡英文的「四個堅持互不隸屬」就是對現狀最準確的描述，中華民國與台灣之間的爭論已告一段落，因為面對中華人民共和國步步進逼，團結對外才是重點。

林俊憲指出，四個堅持互不隸屬就像地基，而賴清德接下來的任務，就是在此基礎上建起房子，推動國家正常化，把中華人民共和國視為「對等的實體」，才能在維護主權尊嚴的前提下務實進行兩岸交流，可參考「外蒙古模式」來處理憲法中的兩岸定位問題，依國際法慣例承認中華人民共和國存在，是可以研究的方向。

對於賴清德的觀點，民進黨立委林宜瑾則指出，民主不只是項制度更是種生活態度，這樣的態度包容異議，也把各色意識型態的激辯、碰撞視作日常，民主就是人與人相處過程中，所能得出的最大公約數，它為意見相左的人們建立合作共榮的基礎。

林宜瑾說，發起戰爭絕對是不合理的行為，人類值得更好的未來。談及發生在烏克蘭這塊土地上的戰禍，她認同賴清德所說，烏克蘭除了守護國土外，同時也在為世界的民主而戰，遏阻俄羅斯、中國、北韓的勢力進一步擴大。台灣也要做最好的準備並抱持最壞的打算，靠實力才能取得和平。

林宜瑾強調，台灣不會對任何國家發動戰爭，但是也不會在中國的武力威脅下舉手投降，台灣社會對於民主的生活方式是有共識的，而民主的果實不容侵奪，做錯事的是每天威脅要侵門踏戶的強盜，希望不要再有人把捍衛家園的決心，扭曲成對中國的挑釁。

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