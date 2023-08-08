「日月潭最美渡假酒店」中秋專案開跑　限量版禮盒與一泊一食發售中

▲日月潭涵碧樓酒店推出「時尚之旅 2023年一泊一食專案」，提供愛侶打造專屬獨有而美麗中秋回憶。（圖／日月潭涵碧樓提供）

記者潘姿吟／綜合報導

蔚藍湖面倒影出銀白月光夢幻絕美，日月潭成為台灣世界級的景點之一。而現在，這片湖光山色更融入了一份深厚的情感與使命，日月潭涵碧樓酒店推出了特別的限量版涵碧頌月禮盒，內含由手工精心製作的廣式月餅，搭配魚池鄉貓囒山特產的紅玉紅茶（台茶18號）。這個限量版的禮盒設計優雅，結合了古典和現代的美學風格，為親友和家人的團聚增添了質感品味與細膩的人文風味，共賞明月時，共同享受獨特的饗宴。

健康養生潮流當道，日月潭涵碧樓酒店推出的涵碧頌月禮盒，以別於傳統廣式月餅的新風貌引人注目。遠離傳統糖漿皮的油膩和過甜，這次融合了養生與健康的概念，經特殊製程減少了油分和糖量，卻保留了香氣濃郁的醇厚口感，餅皮與內餡的交織，不僅讓味蕾驚艷，也適合送禮和自享。

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▲▼涵碧頌月禮盒邀請了香港傳統老師傅親手製作，內含四種經典口味：白蓮蓉黃蛋黃、棗泥核桃、奶黃流心和芝麻松子，並附贈日月潭特有的紅玉紅茶（台茶18號），以限量版設計禮盒，傳遞古典和現代的美學風格。（圖／日月潭涵碧樓提供）



涵碧頌月禮盒將香港傳統老師傅好手藝親送到府，內容包括白蓮蓉黃蛋黃、棗泥核桃、奶黃流心、芝麻松子等4種經典口味，金黃外皮包裹着香滑奶黃的流心月餅，手工捏製成型後，經過一次烘烤完成，內餡香濃軟滑綿密，奶蛋香迸發出的絕妙滋味，一口咬下如流沙般的細緻口感，令人回味再三。

棗泥核桃月餅微酸帶著南棗的清香，再以佐核桃的顆粒，濃醇中呈現甜而不膩的絕妙平衡口感，將中秋月餅提升至更高層次；白蓮蓉蛋黃則以細滑的蓮蓉，包入精選鹹蛋黃，入口後鹹甜交織的清爽口感，更是廣式月餅傳統之最；黑芝麻松子口味則是將時下最流行的養生食材，以黃金比例融入月餅之中，一口咬下滿盈的堅果香充滿口中，層次感觸動味蕾，為當前健康的好滋味。

禮盒內附一罐日月潭特有的紅玉紅茶（台茶18號），由日月潭涵碧樓酒店與貓囒山茶園獨家合作，以日月潭得天獨厚溫潤氣候蘊育出獨特香氣的紅玉紅茶，手工採摘一心二葉的茶葉，沖泡後茶湯水色金紅清透，上層戴著黃金環，濃醇鮮爽多層次風味的茶香配著餅香，形成獨有的「台灣香」更是相得益彰。

日月潭涵碧樓酒店涵碧頌月禮盒售價1,680元，即日起開始銷售至9月25日止，最後宅配日為9月23日（9/19到9/23，期間宅配不能指定到貨日期及時間），早鳥優惠即日起至8月18日，每盒優惠價1,500元。此外，特別為中秋佳節推出【時尚之旅】2023年一泊一食專案，依假日與房型不等，雙人成行售價15,700元+10%起。

▲今年想與最愛的人共度一個不一樣的中秋節嗎？日月潭涵碧樓酒店推出「時尚之旅 2023年一泊一食專案」。（圖／日月潭涵碧樓提供）