花東首件微型露營場取得土地許可　饒慶鈴赴現地親頒

▲饒慶鈴赴現地親頒花東首件微型露營場取得土地許可。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近日台東縣政府核發花東首件微型露營場土地許可，縣長饒慶鈴8日特別前往長濱鄉真柄部落現地頒發核定函。



饒慶鈴提到，首先恭喜申請人李先生順利通過第一階段，也謝謝申請人對於申辦微型露營場合法化過程的耐心與毅力，因露營場的設立攸關遊客的安全，必須通過府內外7個局處嚴密審查(交觀處、建設處、原民處、農業處、地政處、環保局及消防局)，因此審查過程較為費時。

中央於去年7月修法放寬規定，非都市土地1公頃以下之農牧及林業用地得申設微型露營場，縣府同步受理申請，並為了減輕民眾送件的舟車勞頓，與16個鄉鎮市公所及縣民服務中心共同收件，以利民眾就近諮詢與送件。依據「露營場管理要點」，微型露營場申設流程包括土地許可及興建/登記2階段，第一階段土地許可的核發必須通過縣府7個局處審查，終於在今年7月底核發台東首張土地許可函，相信在第一件土地許可核發後，接下來的申請勢必會更加踴躍。

第一張土地許可函坐落於長濱鄉，露營場規劃者為一對李氏父子，六年前因嚮往台東慢步調的生活，從北部移居長濱，其露營場以「心泊」為名，希望前來遊玩的旅客都能安心停泊、自在享受。李宇謙表示，自家的農場位居高處，一眼望去可將太平洋盡收眼底，清晨還能迎接日出的曙光，得天獨厚的地理位置正是他們決定申設露營場的主要契機。

縣府交觀處說明，至今累計受理18件申請案，除了此件於今年7月通過申請外，餘17件中，駁回申請2件(因路寬不足以供消防、救護車輛通行)、10件審查中、5件申請資料待補件中。

交觀處已於今年4月中於卑南、東河及太麻里舉辦說明會，獲得熱烈回響，由於說明會後，民眾送件踴躍，為了提供民眾最完善的輔導，縣府自籌財源委託專業顧問公司成立台東縣露營場輔導專案團隊，除了派員進駐縣府及推出官方LINE帳號(@camp332334)，提供民眾即時訊息與諮詢服務以外，現府也將於8/23-8/25分別在長濱鄉、大武鄉、關山鎮再次舉辦微型露營場申請說明會，有別於縣府上半年場次主要針對申請法規作解釋，屆時將會聚焦台東縣內微型露營場申請流程作詳細說明。

另外，依據交通部觀光局統計資料，台東縣內合法露營場有17家，土地分區多為建地、休閒農業區，目前尚有29家露營場不符法規，也未提出申請，縣府未來將持續輔導其合法或退場。