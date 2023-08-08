單親媽擺攤賣地瓜...被誤會「1個月賺20萬」遭檢舉！國稅局發聲了

▲ 新竹幾名單親媽媽在夜市擺烤地瓜攤維生，近日卻遭檢舉。（圖／翻攝臉書「臺灣愛的萌芽福利協會」）

文／黃明惠／今周刊

新竹縣一名單親媽媽小雪（化名），長期受到前夫家暴，3歲女兒因為不太會講話、也不會表達情緒，診斷就醫發現不僅發展遲緩，還有自閉症、過動症以及注意力不足等；為讓女兒遠離家庭暴力，小雪最後勇敢與前夫離婚。

在「愛的萌芽福利協會」輔導下，小雪與另外3名單親媽媽在夜市擺攤賣烤地瓜，而其故事被媒體報導後，單周周末營業額創紀錄多達5萬7千元，超出原本業績的10倍之多；然而，地瓜攤卻遭人檢舉違規因此還停業2天。國稅局回應，無營業登記證固定攤販，均應予設立稅籍，同時也強調，若收入未超過起徵點，不會課徵營業稅。

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臉書粉專「善耕365公益媒合平台」指出，由於小雪平時要帶女兒上早療課，其餘時間24小時也都需要照看女兒的狀況；小雪就算找工作，也需要把孩子帶在身邊，這讓她常常吃閉門羹，難有工作願意接受她。

如同社會上其他貧困家庭從事勞動工作的單親媽媽，小雪面臨工時極長、無法照顧孩子，以及經濟等等問題，然而弱勢家庭需要的幫助向來不只有錢，還有一個「改變的機會」。

所謂給魚吃不如教釣魚，在新竹「臺灣愛的萌芽福利協會」的幫助下，小雪與另外幾名單親媽媽每周五、六、日晚上會在新竹竹北夜市賣地瓜，從清洗、挑選，到出攤烘烤等，媽媽們都親力親為，從不喊累。

▲幾位媽媽在清洗、挑選地瓜，再到烘烤地瓜都親力親為。（圖／翻攝臺灣愛的萌芽福利協會臉書）

竹北夜市也無償提供夜市入口的黃金攤位及水電，為弱勢單親媽媽盡一分心力。臉書粉專「善耕365公益媒合平台」表示，在夜市賣烤地瓜，可以讓單親媽媽們多接觸人群、獲得更多社會經驗，也能轉換心情，夜市帶來的人流也能對這些媽媽們維持家庭生計有很大的幫助。

也因為新聞報導，臺灣愛的萌芽福利協會也接獲許多熱心民眾想要捐款給小雪，不過捐款需要正式向衛生福利部申請勸募計畫，因此希望民眾以行動力挺弱勢單親媽媽賣的烤地瓜，也會是對她們的最大幫助。

據聯合報報導，小雪媽媽賣地瓜的相關新聞被報導後，地瓜攤卻被不知情人士向國稅局舉報逃漏稅，協會理事長劉志枰表示，「因為地瓜攤3天營業額突破5萬7500元，不知情民眾以為每周生意都這麼好，可能自己換算1個月賺20萬」，因此去檢舉。

若按照營業稅法，有固定營業場所的攤放必須主動申請登記營業稅籍，每月銷售額達6萬元以上的起徵點，就要繳納1%的營業稅，地瓜攤被檢舉後，媽媽們也因此被迫停業兩天。

對此，劉志枰解釋協會並無任何營利行為，4名單親媽媽每周三在協會本部或義民中學前擺攤，周五至周日在竹北夜市，平均4天營收約3千元，全部營業收入扣除2名協力的街友薪資後，都由出攤的單親媽媽直接平分日領，協會完全不收任何費用，還會給激勵獎金。

#愛心地圖 #弱勢攤販 【遠離家暴夫 竹北單親媽攜遲緩幼女賣地瓜?】 ? ?感謝 臺灣愛的萌芽福利協會 提供圖片 ? 每周五、六、日晚上，在 #新竹竹北夜市... 由善耕365公益媒合平台發佈於 2023年8月3日 星期四

劉志枰也說，全部金額攤下來後，媽媽們實際收入並不多，「如果申請營業登記證，登記地址的電費、水費成本都會增加」；劉志枰表示，現階段已輔導4名媽媽開立二聯式收據，未來也會協助設立稅籍。

三立新聞網報導，國稅局竹北分局也說明，根據攤販銷售額查定要點，無營業登記證固定攤販，均應予設立稅籍，若營業收入超過起徵點每月8萬元，應課1%營業稅；若收入每月超過20萬，應開立發票，課徵5%營業稅。國稅局強調，即使辦理稅籍，若收入未超過起徵點，也不會課徵營業稅。

▲小雪媽媽自立自強賣地瓜，也有時間照顧女兒。（圖／翻攝臺灣愛的萌芽福利協會臉書）

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