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【廣編】格蘭路思獨獻台灣包裝！尊榮限量200組獨立序號酒標

▲▼格蘭路思獨獻台灣包裝！尊榮限量200組獨立序號酒標。（圖／業者提供）

圖文／格蘭路思提供

頂級威士忌品牌The Glenrothes格蘭路思，於1879年創立，擁有承襲百餘年釀造工藝，憑藉著酒廠四大基柱，堅守卓越品質和精湛工藝，造就了《格蘭路思21年單一麥芽威士忌》。100%純雪莉桶稀有年份，經由漫滴蒸餾出獨特的玫瑰花香與風味，搭配源自格蘭路思酒廠腹地等高線為靈感的限量包裝，獨獻別緻品味的台灣威士忌品酩者，限量200組，皆有獨立序號酒標的珍稀逸品，滿足每位喜愛低調奢華的品味人士。

台灣精品威士忌市場成長蓬勃，特別推出格蘭路思21年限定包裝，以格蘭路思酒廠腹地等高線為靈感，靜謐沉穩的藍銅色木質外盒，當展開後的躍入眼簾的腹地紋路，細細勾勒出優雅的線條；格蘭路思簡潔的圓弧瓶身，象徵頂級雪莉橡木桶意象，映照出天然的高年份酒液色調，造就出內斂的極致品味。每組限定包裝皆有獨立序號酒標，訴說著每一組格蘭路思21年其獨一無二的價值，卓越不凡獨擁珍藏。

打開《格蘭路思21年單一麥芽威士忌》圓潤瓶身，撲鼻而來香草與肉豆蔻的甜美香氣，伴隨著優雅的玫瑰花香，在鼻腔中融合綻放。輕啜一口，揉合丁香與新鮮雪松木的細膩口感緩緩入喉，最後迎來由香草和木質辛香料完美交織而成的悠長尾韻，彷彿一場綿延悠長的夢境，讓人回味無窮。

了解更多：https://www.facebook.com/TheGlenrothesTaiwan

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