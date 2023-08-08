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國手免費下場指導！台電「棒球Fun電營」高雄登場　400名額秒殺

▲▼台電舉辦棒球Fun電營 。（圖／記者賴文萱攝）

▲9月下旬將代表台灣參加第19屆杭州亞運的棒球隊國手廖俊凱親自帶隊。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

睽違3年！台電今（8）日在高雄舉行台電棒球Fun電營，先前因受新冠疫情影響停辦，這次恢復舉辦後，一開放報名就秒殺，吸引超過400名國小學童熱情參與。營隊特別找來台電棒球隊全隊球員下場指導，其中，9月下旬將代表台灣參加第19屆杭州亞運的國手廖俊凱也親自帶隊，要把自己對棒球的熱血分享出去。

▲▼為期五天的台電棒球Fun電營高雄場今天開幕，營隊小朋友在球場上練習傳接球!。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼為期五天的台電棒球Fun電營高雄場今天開幕，營隊小朋友在球場上練習傳接球。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼為期五天的台電棒球Fun電營高雄場今天開幕，營隊小朋友在球場上練習傳接球!。（圖／記者賴文萱翻攝）

台電棒球Fun電營高雄場次今上午在三民高中正式開打，營隊為期5天，在開放報名第一周名額就秒殺，來參加營隊的小朋友除了來自高雄，更有來自屏東恆春、苗栗竹南、雲林斗六、台中太平，以及台南安南、永康及東區等外縣市的小朋友慕名而來，想親身體驗棒球國手的免費指導。

▲▼台電舉辦棒球Fun電營 。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼台電舉辦棒球Fun電營8日在高雄登場，營隊一開放報名就秒殺。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼台電舉辦棒球Fun電營 。（圖／記者賴文萱攝）

來自屏東恆春的郭姓學童家長受訪時表示，他們特別訂了高雄的住宿，就是要陪小學三年級的兒子參加，聽聞台電棒球隊已久，這次幸運報名成功，一定要來實地感受棒球國手們的場上魅力。

這次台電棒球隊30位隊員全員都將親自下場指導，包含有猿臂投手美譽的總教練鄭竣哲，另外還有投手謝柏賢、捕手陳瑞慕、內野手廖俊凱、蕭帛庭、陳偉志及外野手蔡智榆、戴如量。球員們將透過基本傳接球、打擊、守備、分組比賽階段性訓練，讓參與的國小學童可以收穫滿滿、回憶滿滿。

▲▼台電舉辦棒球Fun電營 。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼這次台電棒球隊30位隊員全員都將親自下場指導，希望讓參與的國小學童可以收穫滿滿。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼台電舉辦棒球Fun電營 。（圖／記者賴文萱攝）

9月下旬將代表台灣參加第19屆杭州亞運的棒球隊國手廖俊凱透露，自己也是國小時參加夏令營，才發覺自己對棒球的興趣，一路就打到現在。他說，棒球是團體運動，會透過營隊活動教導他們團體生活的紀律及禮貌，希望他們能快樂去打球，在球場上開心玩。

▲▼台電舉辦棒球Fun電營 。（圖／記者賴文萱攝）

▲廖俊凱說，會以平常心去面對杭州亞運賽事。（圖／記者賴文萱攝）

至於被問及接下來將代表台灣參加杭州亞運賽事，廖俊凱說，他心情還滿平穩的，會以平常心去面對，「因為對手更怕我們！」

▲▼台電舉辦棒球Fun電營 。（圖／記者賴文萱攝）

▲台電表示，棒球是國球，台電透過辦棒球營隊希望藉此回饋社會。（圖／記者賴文萱攝）

台電高雄區營業處處長張以諾表示，先前因疫情影響停辦，這次碰到暑假，因此報名很踴躍，一開始就秒殺，希望藉此活動能回饋社會。

他說，平常小朋友只能從電視螢幕看到球員，今天能親自跟優秀的選手在一起相處5天，相信他們能感受到真實感跟成就感，好的運動就是從小開始孕育，小朋友能愛上棒球，對台灣未來棒球的發展也會有更美好的成果。

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