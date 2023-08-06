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靠景氣差救供電？今年用電尖峰為十年來第二高　不宜以錯誤解讀輕蔑台電努力

▲▼ 靠景氣差救供電？今年用電尖峰為十年來第二高　不宜以錯誤解讀輕蔑台電努力 。（圖／台電）

圖、文／台灣電力公司提供

有關特定媒體稱景氣差救供電危機一事，台電要嚴正駁斥，今年傳統用電尖峰仍未過，但迄今最高瞬間用電量，仍創下10年來的第二高，較2016年當年度最高用電量更是增加約1成。從2016年5月的備轉容量1.64%，到用電大量攀升的今年，7月以來日夜尖峰備轉仍有8-10%，特定人士的缺電預言不成立，轉而做錯誤解讀，輕蔑台電數千同仁投入在供電穩定上的努力，公司也要表達抗議。

台電說明，近年來透過新設機組及再生能源加入，以及時間電價、需量反應、夜尖峰因應作為等，確保尖峰用電備轉容量率維持 8%以上，力求供電穩定。今年迄今最高用電量出現7月11日，來到3960.8萬瓩，僅次於去年的全年最高瞬時用電量，7月22日的4074.8萬瓩，雖較去年呈現下降，但仍為近10年來次高，且與2016年全年最高瞬時用電量7月28日3619.9萬瓩相較，已成長約1成。

台電指出，考量2022年受烏俄戰爭影響煤價高漲，汽電共生業者不發電，反而使用台電電力，一來一往造成負載異常偏高的因素，2023年負載成長仍在合理範圍內。

因應2016年5月的近年最低備轉容量率1.64%，台電表示，近年已有林口、通霄、大潭、大林及民營嘉惠電廠，新增機組陸續上線，自2016年至2022年總計增加約778.9萬瓩；同時，國內積極發展再生能源，2022年太陽光電裝置容量已增加至972.4萬瓩，為2016年的7.8倍，風力發電裝置容量已增加至158.1萬瓩，為2016年的2.3倍。

台電指出，不僅機組上線多，空氣污染減少更多，綠能優先、燃氣搭配，同時大減舊型亞臨界燃煤機組使用，台電公司全火力電廠整體空污排放量已從2016年約10.7萬公噸，降至2022年約4.2萬公噸，削減率已達六成，讓近年在穩定供電的同時，亦可兼顧空污改善的需求。

台電強調，台電將持續調整調度策略，以抽蓄機組為例，主要調整為白天抽水儲能、夜間放水發電的模式，因應晚間6至9時共3小時的夜尖峰供電需求。靈活運用抽蓄水力、時間電價，以及輔助服務等彈性措施，配合精進傳統機組調度策略，維持穩定供電。

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