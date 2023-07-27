外送員2次「褲襠拔毛」放餐點　美團：嚴厲處罰且報警

▲廣東深圳賣小哥將自己腿毛放入顧客餐點裡，掀起軒然大波。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

廣東深圳一段自拍的影片在網路上掀起軒然大波。影片中的外送員，毫不猶豫地將手伸進褲襠中，然後拽出一根毛，將這根毛放入一份外送餐盒裡，他的行為引起網友們激烈批評，甚至使人們對網路點餐產生了戒心。針對此事，外送平台表示，目前已報警，會配合警方處理此事。

在影片中看到美團外送員把手放進褲襠，拔出第一根毛，還給這根毛一個特寫，隨後直接放進外送餐盒裡，全程錄影，沒想到外送員再次把手伸進褲襠又拔出一根毛，重複的同樣的動作，依然是特寫，拍完後把毛再次放進餐盒裡。

這樣的行為令人不寒而慄，食品安全是每個消費者都關心的問題，外送員作為現代生活中不可或缺的一部分，更需要保障食品的衛生和安全。然而，這位外送員的惡劣行徑讓人對食品安全產生嚴重的擔憂。

據悉，涉事餐飲店工作人員表示，該外送員拿餐時沒有什麼異狀，他直接把車停在門口，然後就直接拿餐離開，一秒都沒有停留。還說，他們出餐時都會給蓋好蓋子，然後放進袋子裡打結，對於涉事外送員所做的行為，他們也很不解。

對於這一惡劣行為，美團客服表示，將嚴厲處罰，並進全行業封殺，顧客並沒有食用這份外賣，平台已向顧客道歉，目前已報警，會配合警方處理此事。