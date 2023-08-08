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載運強鹼槽車暗夜追撞聯結車！西濱苗栗段3連撞封閉3小時

▲▼西濱公路北上苗栗通霄發電廠附近8日凌晨發生化學槽車追撞載鋼捲的聯結車，造成3車事故，2人受傷送醫，花了3小時才開放通車。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲西濱公路北上苗栗通霄發電廠附近8日凌晨發生化學槽車追撞載鋼捲的聯結車，造成3車事故，2人受傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

台61線西濱公路北上苗栗通霄路段今(8日)凌晨發生大型車追撞意外，一部台載著氫氧化鈉（液鹼）的槽車追撞前方載鋼捲的聯結車，然後槽車再擦撞內側分護欄，後方的小客車再追撞前方肇事的槽車，小客車上一男一女輕傷，意識清楚，送往李綜醫院醫治，西濱公路北上封閉3小時，事故原因轄區警方還在調查。

這起車禍意外發生在今天凌晨2點多，地點在西濱公路北上通霄發電廠附近，警方初步調查，38歲莊姓男子駕駛化學槽車 (氫氧化鈉)沿台61南往北行駛，行經事故地點，追撞前方由51歲姓洪姓男子所駕駛拖板車，後方由46歲陳姓男子所駕駛的自小客車閃避不及，再追撞撞化學槽車車尾，自小客車駕駛一度受困車內，由救難人員協助脫困，陳男身體多處擦挫傷，附載的42歲林姓女乘客手腳擦傷，由救護車送往苑裡李綜合和醫院醫治。

因化學槽車載運氫氧化鈉為強鹼性物質，警方也同步通知環保局及環保署應變小組(環境事故車)到場監控。

環保局與環保署人員到現場監測，現場監測結果並無漏出，3部事故車輛的機油灑滿路面綿延約1公里長，地方救難協會弟兄利用木屑及三角錐封閉道路，花了3個小時才清理完成開放通車。

車禍發生後警方現場實施酒測，3名駕駛均無排除酒駕，詳細事故原因警方還要調查。

▲▼西濱公路北上苗栗通霄發電廠附近8日凌晨發生化學槽車追撞載鋼捲的聯結車，造成3車事故，2人受傷送醫，花了3小時才開放通車。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼西濱公路北上苗栗通霄發電廠附近8日凌晨發生化學槽車追撞載鋼捲的聯結車，造成3車事故，2人受傷送醫，花了3小時才開放通車。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼西濱公路北上苗栗通霄發電廠附近8日凌晨發生化學槽車追撞載鋼捲的聯結車，造成3車事故，2人受傷送醫，花了3小時才開放通車。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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