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時速110公里！17歲少年搭乘「巨型鞦韆」　當場撞鐵架爆頭亡

阿德格角月神公園驚傳死亡事故，一名17歲青少年乘坐遊樂設施「巨型鞦韆」不慎撞上障礙物，當場不治身亡。（圖／擷取自Facebook／Luna Park Cap d

▲「巨型鞦韆」有20層樓高。（圖／擷取自Facebook／Luna Park Cap d'Agde）

圖文／CTWANT

位於法國南部阿德格角（Cap d'Agde）的一處遊樂園驚傳死亡事故！一名17歲青少年搭乘60公尺、相當於20層樓高的巨型盪鞦韆時，不慎撞上該設施的鐵製支架，頭部遭到高速撞擊，當場不治身亡，另一名遊客則傷重緊急送醫。

綜合外媒報導，這起悲劇發生在阿德格角月神公園（Luna Park Cap d'Agde），2名遊客6日凌晨1時許在搭乘遊樂設施「腎上腺素」（Adrenaline），疑因夜晚颳起強風，導致鞦韆啟動時撞上鐵製支架，17歲青少年頭部遭重創當場死亡，另一名19歲女子則身受重傷緊急送醫，所幸已經脫離危險。據悉，該遊樂設施是一款60公尺高、速度達每小時110公里的巨型鞦韆，乘客可享受自由落體帶來的刺激感。

對此，當地檢方巴蘭德（Raphael Balland）表示，包括園方經理在內的4名相關人員已被逮捕，而事發當晚風力達每小時80公里，不排除是強風釀災，至於詳細事發原因仍待進一步調查釐清。報導指出，事發後月神公園一度緊急關閉，不過已於稍早重新開放，但遊樂設施「腎上腺素」仍持續暫停營運。

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