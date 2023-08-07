蘋果M3晶片測試中！　七款Mac電腦有望升級

▲七款Mac電腦正測試M3晶片。（圖／取自AppleInsider）

記者陳俐穎／綜合報導

根據彭博社 Mark Gurman 報導，蘋果正在加緊測試新款 M3 晶片的 Mac 電腦，預計將在10 月份發布。M3 晶片是蘋果自主研發的一款處理器，採用了先進的 3nm 製程技術，性能和效率都有顯著提升。

據報導，蘋果正在測試的M3 Mac 有以下幾種型號，M3 13 吋 MacBook Air、M3 15 吋 MacBook Air、M3 13 吋 MacBook Pro、M3 iMac、M3 Pro 和 M3 Max 14 吋和 16 吋 MacBook Pro、 M3 Mac mini。

其中 M3 Mac mini 是最新曝光的一款產品，據報導，測試中 M3 驅動的 Mac mini 搭載了 8 核心 CPU 和 10 核心 GPU，記憶體為 24GB，8 核心 CPU 由 4 個高效能核心和 4 個高性能核心組成。這種配置與目前的 M2 Mac mini 相同，只是換成了新的 M3 晶片。

報告指出，雖然基本 M3 核心數量與基本 M2 核心數量相同，但 M3 Pro 晶片相比 M2 Pro 晶片有所提升。據報導，基礎版的 M3 Pro 晶片擁有 12 核心 CPU 和 18 核心 GPU，而 M2 Pro 晶片則為 10 核心 CPU 和 16 核心 GPU。