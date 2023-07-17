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蘋果新晶片將登場！外媒曝M3 Mac系列將於10月發布

▲外媒曝蘋果M3 Mac將10月登場。（圖／9to5mac）

▲外媒曝蘋果M3 Mac將10月登場。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

據彭博社記者 Mark Gurman 在最新 Power On 時事通訊中透露，蘋果準備在 10 月份推出首款 M3 晶片 Mac 。

根據外媒 9to5mac 在 9 月份舉行的新款 iPhone 發布會上，預計會發布 iPhone 15、Apple Watch Series 9 和新款 Apple Watch Ultra 後，據報導，蘋果正在準備在 10 月份推出新款 Mac。可能的型號包括新款 M3 iMac、M3 13 吋 MacBook Air 和 M3 MacBook Pro。

對於 M3 晶片，預計其核心數量與 M2 相似，但由於採用了新的 3nm 製程，性能和效率得到了增強。

由於 M2 Ultra Mac Studio 和 15 吋 MacBook Air 等產品上個月才首次亮相，但有很多人猜測 M2 的後半部分由於供應鏈問題，陣容被推遲。雖然 M3 MacBook Air 可能會在 10 月份上市，但針對 MacBook Pro 和 Mac Studio 等產品的 M3 更新還要等一段時間。

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