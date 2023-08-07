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林業署首揭中大型野生哺乳動物監測結果　石虎仍面臨生存危機

▲瀕危動物石虎近年來頻傳遭流浪犬攻擊致死。（圖／農委會特生中心提供）

▲林業保育署監測報告指出，石虎仍面臨生存危機。（圖／農業部特生中心提供）

記者楊惠琪／台北報導

農業部林業及自然保育署今（7日）首度發布「台灣中大型哺乳動物長期監測結果」，以森林生態系為棲息地的獸類，包含保育類的台灣水鹿、台灣野山羊、黃喉貂，與一般類的台灣獼猴、山羌、台灣野兔、黃鼠狼等，族群均穩定成長。但以丘陵及淺山農田為主要棲息地的石虎，仍面臨許多人為因素衝擊，族群尚未回穩。

林業保育署表示，野生動物族群變動趨勢是保育政策擬訂的重要參考依據，自104年起委託屏東科技大學逐步建立紅外線自動照相機，長期監測網共191個樣點，長期記錄中大型獸類的分布與生態資訊，監測各物種的族群變動趨勢。

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林業保育署指出，近年來台灣水鹿、山羌、台灣野山羊、黃喉貂、黃鼠狼、麝香貓、白鼻心等物種的族群呈現穩定或上升趨勢。而108年調整為一般類野生動物的台灣獼猴，在台灣北中南東四個區域同樣都呈現豐度顯著上升情況，且東部的豐度上升幅度更大。

林業保育署說，至於分布於國有林之外、以丘陵及淺山農田為主要棲息環境的石虎，其存續就面臨諸多人為因素衝擊，如土地開發造成棲地滅失、疏林環境因原本的農林活動減少而逐漸演替為極盛相、不適當的農藥及滅鼠藥、路殺、遊蕩犬貓等，期盼藉由「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，鼓勵在地居民轉型友善農作及協助巡護棲地，期改善石虎及其他淺山物種的棲息環境。

近年台灣黑熊目擊紀錄頻傳，林業保育署表示，監測發現黑熊的活動範圍有往淺山擴張的跡象，推估未來被目擊及入侵山村聚落的情況會逐漸增加，林業保育署將強化衝突管理，宣導人與野生動物和諧共處的觀念並提供必要協助，降低人熊衝突。至於族群數量是否有增加，尚須累積更多樣本數才能判定。

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