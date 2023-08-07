美核融合實驗再突破！產出能量超越首次　零碳能源再邁進

▲美國加州勞倫斯利佛摩國家實驗室（LLNL）在核融合研究取得重大里程碑。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國核融合研究去年12月取得重大突破，成功實現「能量淨增益」目標。時隔數月，美國政府科學家6日表示，實驗團隊7月30日順利複製這項實驗，成果超越第一次的實驗，距離零碳能源再邁一步。

綜合華盛頓郵報、金融時報等報導，加州勞倫斯利佛摩國家實驗室（LLNL）7月30日在國家點火設施的實驗中，再一次實現核融合點火的突破，最終結果仍在分析中。兩名瞭解初步結果的人士透露，這次的能量輸出超過3.5百萬焦耳。

實驗室發言人保羅萊殷（Paul Rhien）指出，已經可以確認此次實驗超越去年12月取得的成果，在進行更多分析之前，實驗室不會討論7月這場實驗的進一步細節，不過團隊計畫在科學會議與同行審查的出版品上分享成果，作為科學成果交流正常程序的一部分。

去年12月5日，勞倫斯利佛摩國家實驗室的核融合實驗，利用雷射光束實現能量淨增益。美國能源部表示，在雷射光束朝目標發射2.05百萬焦耳的能量後，產生3.15百萬焦耳的能量輸出，首度點火（ignition）成功。美國能源部形容，這是歷經數十年取得的重大科學突破，將為國防、潔淨能源的未來發展鋪平道路。

報導指出，現階段核電廠使用的方法是核分裂，也就是透過原子分裂產生能量，儘管能產生豐富潔淨能源，但長期以來引發安全隱憂。至於核融合則是透過原子融合產生能量，可以創造取之不盡的潔淨能源，沒有核電放射性副產物，也沒有爐心熔毀的風險；核融合需要的是重氫原子，可在海水中取得，不需要開採鈾。

科學家早在一個世紀以前就知道核融合為太陽提供能量，在過去數十年持續進行相關研究。若有企業能在未來數十年把這項技術擴大至商業水平，這類突破有朝一日或許有助遏制氣候變遷。