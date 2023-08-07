運動被當殺人犯！韓國中生遭警「暴力執法」上銬　頭皮掛彩渾身血

▲京畿道議政府市一名國中少年晚上在公園運動時，遭便衣警察誤認為持刀兇嫌而被逮捕。（圖／翻攝自BobaeDream）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓自從7月21日首爾市冠岳區新林洞、8月3日京畿道城南市地鐵書峴站發生隨機殺人案後，全國陷入草木皆兵的狀態，就連警方也罕見出動特攻隊和裝甲車，不過日前卻發生烏龍案件，一名國中少年被誤認為持有凶器的嫌犯，遭便衣警察上手銬、暴力鎮壓，導致全身佈滿鮮血和傷口。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《朝鮮日報》，南韓京畿道議政府市發生一起濫用警力的烏龍暴力鎮壓事件，受害者是一名身形消瘦的國中少年，議政府警察署和該名中學生的家長昨（6）日表示，這起事故起因自警方5日晚間10時接獲民眾撥打112專線報案，為金梧洞芙蓉川附近一名穿深黑色帽T的男子持刀狂奔。

議政府警察署立刻動員鄰近機動隊和刑警，前往現場搜尋該名形跡可疑男子的下落。不過，警方在調閱監視器影像畫面後，卻將當時身穿深黑帽T的國中少年誤認為持有刀具的兇嫌，此時2名便衣警察在未表明自己身份、隸屬單位的情況下，緊急衝上前逮捕少年，少年不知所措、將便衣警察錯認為隨機殺人犯，只能選擇反抗。

少年在反抗的過程中，遭到便衣警察暴力執法，全身出現多處擦傷。從國中少年父親上傳網路論壇的相片來看，少年全身上下體無完膚，不僅頭皮有嚴重撕裂傷而導致紅腫，就連背部、手臂、手掌、雙腿和膝蓋也有多處擦傷，至少需要治療3周，令人備感心疼。

▲少年全身傷痕累累，治療時間估計長達3周。（圖／翻攝自BobaeDream）

少年父親在南韓知名網路論壇「BobaeDream」發文描述事發經過，痛批警方除了烏龍執法、事後態度更充滿傲慢，完全輕忽受害少年和家長們的感受。他解釋，身穿黑色帽T的兒子當天晚上去公園運動，在看完其他少年踢足球後，沿著芙蓉川慢跑。

少年父親表示，「豈料我兒子回程時遇到2名便衣警察，便衣警察根本沒有表明自己的身份，就直接對著我兒子說『你給我過來』、想要當場逮捕我兒子，全國因隨機殺人案而陷入恐怖警戒氛圍，我兒子飽受驚嚇只能往反方向逃跑，卻遭樓梯絆倒摔傷。」

少年父親轉述兒子遭烏龍逮捕過程，「我兒子在毫不知情的狀態下，被2名便衣警察壓制在地，我兒子連忙大喊『饒了我吧，我只是國中生』，一旁其他同學也對警察解釋『他是我們的朋友，他真的不是壞孩子』，一行人眼睜睜看著我兒子被上手銬、押上警車，送往派出所。」

少年被押送至派出所後打電話給父親，少年父親趕往現場見狀後非常憤怒，因為兒子不僅傷痕累累、鮮血直流，就連烏龍暴力執法的警察也是一副事不關己的態度，一見到少年父親前來，就急著表示壓制過程中也導致同仁受傷，令少年父親感到相當傻眼。

少年父親補充，便衣警察將兒子逮捕上銬時，根本沒有遵守基本的《米蘭達法則》。

議政府警方事後向《紐西斯通訊社》解釋，「當我們一靠近少年時，他就自顧自地逃跑，我們根本沒有時間和精力告知米蘭達法則。從我們警方的立場來看，在接獲持兇器嫌犯逃跑的報案後，少年（在逮捕過程中）逃跑、出現反抗，我們才會誤認他是嫌疑犯。」