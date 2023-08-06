世界童軍露營傳性騷！領隊被控「闖女浴室偷窺」　主辦：文化差異

▲ 繼環境惡劣問題，世界童軍大露營傳出性騷爭議。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓童軍協會主辦的「第25屆世界童軍大露營」因環境惡劣變調，高溫溼熱天氣導致數百人中暑，英美等多國紛紛提早拔營，但活動仍繼續進行，未料6日又傳出男性領隊闖入女性浴室偷窺的性騷爭議，主辦單位卻稱是「文化差異」造成，引發批評聲浪。

綜合《韓聯社》等韓媒，本屆世界童軍大露營1日起在全羅北道的新萬錦營地舉行，全北聯盟童子軍隊長金太延（音譯）6日出面爆料，一名泰國男性領隊2日闖入營區內女性浴室被逮個正著，目擊者有多達百人。

金太延控訴，事發後主辦單位及女性家族部竟稱「案情輕微」，認為這起事件是因文化差異引起，僅簡單警告該名領隊就結案，也未向受害者提供任何隔離或保護措施，因此全隊共80餘人已決定提早撤營。

據全北警察廳說法，2日凌晨確實接獲報案，但調查顯示是該名領隊先進浴室洗澡，接著有女性進入，洗澡到一半聽見其他隔間傳出男性唱歌的聲音，才發現有男性闖入。警方綜合受害者及嫌犯陳述，認為該名領隊並無以性為目的侵入行為。他接受調查時則供稱，是因「太熱才會進女性浴室洗澡」。

然而，女性家族部部長金賢淑6日稍早針對此事回應，若有必要將採取強硬措施，一方面卻反覆強調她所知的「案情輕微」。主辦單位事務總長也稱，接獲這起通報的Safe from Harm小組判斷為「文化差異」引起，採取簡單警告後結案。

兩人的發言在性騷爭議曝光後引發不滿，網友紛紛湧入社群媒體怒罵，「難道外國有偷窺別人洗澡的文化嗎」、「為了拯救活動形象，連性犯罪都要蓋牌嗎」、「經費到底都用去哪了」、「丟臉丟到國外」。

此前，這場國際童軍盛事因高溫炎熱天氣造成大量隊員中暑，英國及新加坡已決定撤離至飯店，美國代表團也轉移陣地，700至800名童子軍分乘17輛巴士，6日稍早撤往京畿道平澤市的駐韓美軍基地韓福瑞營，預計停留至12日活動結束後離開。