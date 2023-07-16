城隍爺、嶽帝爺罕見同步示警！農曆7月慎防「火事」　5生肖要注意

▲東嶽大帝（嶽帝爺）近日下壇時，也警示農曆7月要注意「火事」。（圖／翻攝自臉書／高雄地嶽殿）

記者柯沛辰／綜合報導

台南首邑縣城隍今年提前示警，農曆7月要留意「火和電」2件事。巧合的是，高雄東嶽大帝同一時間也同步示警「農曆七月底至年底，要注意火、水災」，引起信徒關注。

每年農曆7月鬼門關後，台南首邑縣城隍廟都會舉辦城隍夜巡，緝拿未歸鬼魅，並在夜巡前一個月連續4週降駕指示。罕見的是，城隍大駕今年提前指示，在巡爐當晚就示警「農曆7月要留意火和電」。

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事實上，7月6日，高雄地嶽殿嶽帝爺下壇時，第一件事情就是警示眾人「於農曆七月底至年底，要注意火、水災」。可謂是與城隍爺不約而同降駕，一同示警農曆7月必須注意「火事」。

▲台南縣城隍大駕今年也提前警示，農曆7月要留意「火和電」2件事。（圖／文史工作者謝奇峰提供）

對此，楊登嵙日前也說，此次城隍爺在巡爐當晚就示警相當罕見，表示有大事即將發生，尤其今年是癸卯年，農曆7月期間，值刑沖破害太歲有5個生肖，包括兔值太歲、鼠刑太歲、雞沖太歲、馬破太歲、龍害太歲，在農曆7月必須特別留意。

台南文史工作者謝奇峰提醒，今年天氣異常炎熱，天乾物燥應注意火災、電線著火等問題，而且天氣炎熱高溫，民眾也要注意身體健康，小心中暑等情事，這是城隍爺對所有信眾的善意提醒。