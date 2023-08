他樂透爽中2.6億「竟淪落街頭還坐牢」　低調現況曝光

▲英國男子萊恩中樂透後生活急轉直下。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

英國男子萊恩(Lee Ryan)買樂透中了650萬英鎊(約新台幣2.6億元),卻在奢華購物、投資失利、錯誤決策等情況下花光光,一度入獄坐牢,還流落街頭長達5年。但他如今已經振作,在倫敦西南部的特威克納姆(Twickenham)定居,並以室內裝潢師為業,過著低調卻充實的生活,「現在是我最快樂的時候」。

《鏡報》家報導,萊恩1986年第一次入獄服刑時,就曾夢想過中樂透,沒想到1995年夢想成真。不過,他花錢毫無節制,瘋狂購買別墅、豪車、飛機、直升機等。他事後想起來,最值得的就是把錢分送給街友,「我把很多錢花在我當時認為有需要的人身上。我曾經把裝滿現金的信封塞給街友,這是我從財富中獲得的最大快樂」。

後來,萊恩因為處理贓車入獄,又在2003年離婚。他與新女友搬到對方母國吉爾吉斯,卻在那裡生意失敗、房地產投資失利,一共慘賠200萬英鎊,接下來又遇上一系列慘事,被管家偷走4萬英鎊,被縱火犯燒毀14.5萬英鎊的法拉利等等。他也曾想要搶劫,但後來放棄念頭,2010年身無分文地回到英國,靠自己慢慢重新站起來。

EXCLUSIVE: 'Lotto lag' who scooped £6.5million before going to jail now skint and works as a painterhttps://t.co/oa0rZfCfmO pic.twitter.com/IYuajnrv3V