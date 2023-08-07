桃園「唯一民選區長」過世！　3個月內將補選

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桃園「唯一民選區長」游正英過世！　3個月內將補選

▲桃園市復興區長游正英逝世。（圖／翻攝自游正英區長後援會臉書）

▲桃園市復興區長游正英逝世。（圖／翻攝自游正英區長後援會臉書）

記者曾羿翔／綜合報導

桃園市原住民自治區復興區長游正英5日因身體不適送醫搶救，6日病情惡化逝世，享壽67歲。民政局對此回應，依地方制度法規定，將在3個月內完成補選。桃園共有13區，復興區是其中唯一選舉區長與區民代表的山地原住民區。

桃園市復興區奎輝里辦公處6日深夜在臉書發文，再怎麼不捨，也都千真萬確了，我們敬愛的游正英區長於今天（112.08.06週日）下午蒙主恩召，安息主懷，與我們永別了。感謝他這段時間用心帶領區政，身心太煎熬了，我們會永遠記得你的好。

游正英畢業於國立台北師範學院，是退休國小老師，也是國民黨復興區黨部主委。2018年臨危受命接受徵召參選復興區長，當時以2822票數當選，打敗爭取連任的區長曾志湘（得票2261票），被視為大黑馬。此外，游正英在去年九合一選舉期間，獲張善政多次拜會請益，後來分別連任區長與當選桃園市長，兩人私交深厚。

根據《聯合報》報導，游正英6日下午病情急轉直下，家屬忍痛放棄急救，晚間6時送返復興區住處後拔管，享壽67歲，游正英今年前半年曾住院治療多日，對於逝世消息，家屬難過不願多說。市政府民政局預定7日開會討論代理區長人選。

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