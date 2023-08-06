一家六口蝸居小套房！「老闆跑路」男繳不出3000罰款　執行署送暖

圖文／鏡週刊

桃園一名35歲李姓男子因無照駕駛被開罰9千元，後申請分期繳納，但因未繳清餘款遭移送法務部執行署桃園分署強制執行，執行人員上門後發現李男收入不穩定還得扶養一家六口，認為李男處境困難，除幫轉介社福單位協助，並暫緩執行同時致贈慰問金。

據了解，李男無照騎乘機車被罰款9千元，因逾期未繳後被移送分署執行，李男妻子致電表示經濟狀況不佳，希望申請每月分期繳納2,000元，但後來繳了6,000元後就未繳納。

桃園分署人員調查後發現，李男為低收入戶，獨力撫養一家六口，平時靠在工地打零工討生活，因老闆日前跑路，收入不穩，無法繳納剩下的3,000元餘款。

執行人員到李家視察，發現一家六口居住在10坪大的分租套房，得知李男生活陷入困境。桃園分署同仁除協助轉介社會局外，另致贈慰問金。桃園分署表示，分署秉持「公義」與「關懷」理念，對於弱勢義務人主動協助、關懷訪視，提供義務人適時助力，幫助弱勢義務人度過難關，使他們能深切感受到政府善意的援助與關心。



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