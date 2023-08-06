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成立5年首屆《美感 · 跨域》會員聯展於桃園十一份美術館登場

▲▼成立5年首場《美感 · 跨域》會員聯展於桃園十一份美術館登場。（圖／美感跨域協會提供）

▲首屆《美感 · 跨域- 美感跨域協會會員聯展》5日起於桃園十一份美術館展出一個月，共有11位跨領域會員共同參展。(圖／美感跨域協會提供，下同)

生活中心／綜合報導

成立五年的美感跨域協會5日起於桃園十一份美術館，舉辦為期一個月的首屆《美感 · 跨域- 美感跨域協會會員聯展》，展出來自藝術、法律、醫療、教育等領域，共計11位會員從其專業或日常生活中呈現對美的領略與創作。

《美感 · 跨域》美感跨域協會成立於2019年，目的是培養、推廣美感教育並組織、促進跨領域研究。理事長蔡慶輝指出，協會創立後不到一年即遇疫情作梗，期待進入後疫情時代，來自不同領域的會員，透過公開聯展，交流與傳播各自追求美的實質經驗。

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▲▼成立5年首場《美感 · 跨域》會員聯展於桃園十一份美術館登場。（圖／美感跨域協會提供）

▲▼此次聯展為協會成員從各自不同專業領域與在日常生活中，對於美感的覺察與觀點，作品涵括油彩、水墨、陶藝、雕塑、攝影以及動畫。

▲▼成立5年首場《美感 · 跨域》會員聯展於桃園十一份美術館登場。（圖／美感跨域協會提供）

此次參與聯展的會員共計有王蓉瑄、古雅仁、李明倫、侯忠穎、徐若鈞、陳玟吟、張鈞棋、詹亢戎、楊宜娟、蔡承均、蔡慶禾等11人，由協會理事湯筑凱擔任策展人，湯筑凱說，本次展出為協會成員從各自不同專業領域中與在日常生活之中對於美感的覺察與觀點，作品涵括油彩、水墨、陶藝、雕塑、攝影以及動畫等媒材，呈現美感趨近的過程與成果，亦期望透過協會首次的公開展，使成員之間、領域之間、創作者與觀者之間，彼此的匯流交錯，產生新的碰撞、對話與學習。

▲▼成立5年首場《美感 · 跨域》會員聯展於桃園十一份美術館登場。（圖／美感跨域協會提供）

▲協會理事長蔡慶輝為《ETtoday新聞雲》共同創辦人，另一分身是書藝家蔡慶禾。

協會成員跨域幅度不小，會員詹亢戎是就讀台北教育大學藝術跨域整合博士班的執業律師，每每搭計程車時，他很怕司機問「你是律師哦，我問你一個問題喔!」坐車時常往窗外拍照，將窗外紛呈的一切與每個案件複雜人事物，交織在法律人流動不居的心緒裡，最終化為系列攝影《右後座的法律人》；從事媒體業三十年，ETtoday新聞雲共同創辦人蔡慶輝，另一分身是書藝家蔡慶禾，此次新作《無我》系列，企圖在一筆一畫、一撇一捺，追求字結構的美，更加入墨斗、國畫顏料，嘗試書藝不同表現形式；王蓉瑄是台大兒童醫院重症病房藝術治療師，平日工作是協助病童透過藝術表達情感與住院調適，她的水彩作品《想念》用透明水染濕畫紙似真似幻呈現自己潛意識裡對母親的思念。

美感教育與推廣是協會重要使命，協會中有身負藝術教育、研究工作者，國立臺南大學視覺藝術與設計學系專任助理教授侯忠穎長期以「手」為創作題材，這次展出的《幻視膠囊(寬容)》，以反覆近十層環氧樹脂堆疊出一個有3D錯視感的手指膠囊圖像，雙色膠囊迷因圖像源自電影駭客任務，象徵人在不確定的未來與桎梏的現在間游移，身心靈也受到流行、資本主義的文化控制；陳玟吟是元培醫事科技大學茶陶文創學士碩士學位學程專任助理教授，以陶瓷為主要創作素材，系列作品《紋青盤》透過指印青花紋路建構動物的臉，發想於高科技時代人們習以為常的指紋辨識系統，紋路成為鑑定差異的指標，人類如此，動物、不對等地位關係亦復如此。

專職從事藝術創作的成員是協會重要支柱，各擅不同媒材或呈現方式，李明倫創作向來以抽象形式傳達生命經驗與感觸，她自1990年起迄今，屢獲邀於美術館及各畫廊展出，此次創作以自家庭院植物為創作開端，在大尺幅中寄情植物的意象表達，在小尺寸作品中寄語生活手札；擅長用畫筆表現花朵的古雅仁，展出的新作融合了太極拳和書法藝術形式的元素，試圖創造了新的藝術語言；自創「一間兩手」品牌的陶藝家楊宜娟，此次展出《暗流》陶創作，嘗試將喝茶一事意念流動和抽象概念，呈現在具體的茶具創作；水墨藝術家徐若鈞，作品獲國美館、藝術銀行、清華大學典藏，展出的《繁花》採半自動技法，使用各種鋼筆在紙上反覆滴流，如同她深有同感的吳明益小說《苦雨之地》所言:「樹的死亡跟人的死亡定義不同，腐朽的樹幹內部即使已是腐植質，仍是活著....」沒有顏色的繁花，仍膨發生命力。

Z世代也是協會的新血，仍在校就讀的新會員此次也加入聯展，現就讀台北藝術大學動畫學系的蔡承均展出《他的狗在海邊乘著浪睡著覺》動畫短片，講述一隻狗幻想成為人的寓言故事，引喻階級、族群認同與差異；張鈞棋就讀清華大學藝術與設計學系創作組，此次展出三件作品，分別運用了三種不同技法呈現各自美感。

《美感 · 跨域- 美感跨域協會會員聯展》展期從8月5日至9月3日，在桃園 市龍潭區的桃園十一份美術館展出，免費看展，更多資訊請上桃園十一份美術館粉絲專頁(https://www.facebook.com/11ElevenArtGallery)、社團法人美感跨域協會(https://www.facebook.com/IAAlink.tw/)查詢。

展覽資訊
《美感 · 跨域- 美感跨域協會會員聯展》
地點｜桃園十一份美術館 (桃園市龍潭區佳安西路5號，十一份觀光文化園區A棟2樓)
展期｜2023. 8.5(六) - 9.3(日) 10:00-17:00 (每周一休館)
藝術家｜王蓉瑄、古雅仁、李明倫、侯忠穎、徐若鈞、陳玟吟、張鈞棋、詹亢戎、楊宜娟、蔡承均、蔡慶禾
主辦單位｜社團法人美感跨域協會
合作單位｜桃園十一份美術館

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