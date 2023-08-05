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大陸 大陸焦點 特派現場

吉林舒蘭市「全城泡水裡」1人遇難　副市長「被洪水沖走」失聯

▲▼吉林省舒蘭市洪災。（圖／新華社、舒蘭市政府官網）

▲吉林省舒蘭市全程泡水裡。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

連續強降雨造成吉林省舒蘭市多村鎮出現洪水漫灌，部分橋樑垮塌、道路受損等險情。截至8月4日19時30分，官方宣布，此輪強降雨已經造成1人遇難，4人失聯。據陸媒報導，失聯人員中包含舒蘭市一名駱姓副市長，為市委常委，目前人還沒有找到。但舒蘭市開原鎮一村民透露，村民目前已經發現一具遺體並報警，但死者具體身分還在確認。

據《上游新聞》5日報導，據吉林省舒蘭市防汛抗旱指揮部消息，連續強降雨造成舒蘭市金馬鎮、開原鎮和七里鄉等村鎮出現洪水漫灌，部分橋樑垮塌、道路受損等險情。據截至8月4日19時30分，此輪強降雨已經造成1人遇難，4人失聯。

網傳上述失聯人員包括舒蘭市一名常務副市長，副市長與其他工作人員在抗洪搶險中失聯，救援隊正在進行搜救。

據《瀟湘晨報》報導，當前，舒蘭仍處於一級防汛應急響應中，仍有發生洪水、崩塌、泥石流、地面塌陷等風險。舒蘭市開原鎮五滴村一名村民李磊（化名）透露，當地在幾天前開始連續強降雨，他所在的地區3日晚上開始停水停電。

「有點類似於山洪，幾個村中間有溝塘連著，從上往下沖的，比人都粗的那種樹都被連根拔起沖了下來」，這名村民稱，他自己家因為地勢比較高，家裡情況還好，但是村上很多人家受損嚴重。該鎮四滴、新開村等沿線村以及青松林場受災嚴重，一些地區處於失聯狀態。

這名村民指出，4日上午，他帶著家人開車從村裡逃出，但一般小車已經開不出來，只有底盤較高的越野車才能開出。5日，已經抵達現場的他陸續又聯繫了一些從村裡開出來的朋友親人，有朋友告知，失聯副市長一行應在開源鎮境內出的事，除了副市長外還有其他隨行政府人員，共兩輛車，當地政府正在沿線組織搜索工作。

目前，在舒蘭市開原鎮某村附近有村民已經發現一具遺體。村民提供的影片顯示，死者是一名男性，身著黑色上衣和長褲和皮鞋。村民介紹，當時發現這名死者已經報警，但死者身分目前還在確認。

同時，李磊提供的影片顯示，已經有直升機從縣城起飛，趕赴涉事區域開展搜尋工作。

▲▼吉林省舒蘭市洪災。（圖／新華社、舒蘭市政府官網）

▲舒蘭市常務副市長駱旭東傳出身亡。（圖／新華社、舒蘭市政府官網）

公開信息顯示，舒蘭市是吉林省轄縣級市，由吉林市代管。受5號颱風「杜蘇芮」殘餘水汽北上和副高後部切變共同影響，吉林地區北部出現大範圍強降雨，特別是舒蘭市從8月1日夜間開始出現連續降雨天氣。截至8月4日15時，舒蘭市平均降雨量達111.7毫米。其中強降雨中心永勝林場降雨量達489.0毫米，是歷史最大值103.6毫米的4.72倍，另有9個站點降雨量達到歷史極值的2-4倍。

據舒蘭市政府官網，駱旭東1972年11月生，中共黨員，研究生學歷。曾任吉林市委辦公廳文電處（機要交通處）副處長、綜合二處副處長，吉林市密碼管理局辦公室主任（掛職任吉林經濟開發區投資促進五局副局長），吉林市委辦公廳綜合一處處長，副縣局級領導職務（掛職任吉林市經濟技術合作局副局長），吉林市監察局駐政務中心監察室主任，吉林市紀委宣傳部部長，舒蘭市委常委、紀委書記，舒蘭市委常委、紀委書記、監察委員會主任。現任舒蘭市委常委、舒蘭市人民政府副市長。

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