友善耕作有「薪水」！花蓮推動「生態服務」　分3層級付報酬

▲「服務給付」保育的棲地包含水田及水梯田。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

去年營造友善生態農田棲地面積花蓮全國第一 ，花蓮縣政府為鼓勵農友種田兼做保育，持續推動生態服務給付，給付分成棲地維護、棲地營造與棲地成效給付三層，相關說明會將自8 ／7起跑。



為保全淺山及平原之農田、濕地等重要生態系，鼓勵民眾採取對環境保護有利的作為，花蓮縣政府推動重要棲地生態服務給付計畫，透過給予生態給付，鼓勵農民營造有利生物多樣性、重要物種生存或復育之棲地環境，讓生產結合生態，共同營造花蓮幸福生活。



花蓮縣長徐榛蔚表示，配合中央「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，縣府提出的生態服務給付屬於「生態薪水」的概念，要讓參與計畫的農民，成為土地的良善管理者，獲得維護生態環境的公益報酬，共同守護美好家園的生態環境。

▲鼓勵農民營造有利生物多樣性、重要物種生存或復育之棲地環境。

「重要棲地生態服務給付」保育的棲地包含水田及水梯田，單筆農地面積一分地以上即可申請。給付分成棲地維護、棲地營造與棲地成效給付三層，基本的要求條件是田區需終年蓄水、不使用除草劑、毒餌、鳥網，且農產品須符合農藥安全檢出。經查核通過，每公頃水梯田可獲得棲地維護給付三萬元， 水田二萬元。若配合計畫營造更友善生態的棲地環境，依成效每案可再獲得一到四萬元的獎勵給付。花蓮縣農民及農業團體皆可申請。





農業處長陳淑雯說明，去年度花蓮縣共輔導153位農民獲得重要棲地生態服務給付獎勵金，營造友善生態農田棲地超過137公頃，面積全國第一，展現本縣農民生態保育的成果，以及縣府推動生態給付的決心。延續去年度計畫，112年實施區域為吉安、壽豐、豐濱、卓溪與富里五鄉，即日起至8月31日都受理報名申請，歡迎農地位於計畫區域內之農民，無論是使用有機友善或是慣行農法，都可來申請參加本計畫。計畫公告與申請表格可於縣府網站公告區 (公告網址：https://www.hl.gov.tw/News_Content.aspx?n=32724&s=132402) ，領表與送件請洽委託執行單位洄瀾風生態有限公司，詳情電洽03-8333626劉小姐。計畫相關問題亦可電洽縣府農業處保育與林政科，電話03-8226050。



計畫說明會場次資訊：

第一場：壽豐鄉8月7日（一）09:00-11:00，壽豐鄉公所第二會議室。

第二場：卓溪鄉8月8日（二）14:00-16:00，南安遊客中心會議室。

第三場：吉安鄉8月9日（三）09:00-11:00，吉安鄉公所簡報室。

第四場：豐濱鄉8月9日（三）14:00-16:00，豐濱鄉公所三樓會議室。

第五場：富里鄉8月10日（四）08:30-14:00，富里鄉公所大會議室。