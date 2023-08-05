校外教學突然肚子痛！泰少女「加油站廁所產女」後丟在垃圾桶

▲泰國一名女學生在校外教學的過程中突然分娩，事後還將嬰兒遺棄在加油站廁所。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

泰國南部博他侖府（Pattalung）一個加油站4日在廁所垃圾桶尋獲一名被遺棄的女嬰。事後，當局積極展開調查，發現這名新生兒的母親竟是來自那拉提瓦府（Narathiwat）的七年級學生；她在校外教學的過程中突然生產，並隨意將女兒拋棄。

據泰媒The Thaiger報導，這名少女日前和學校一起到博他侖府郊遊時，突然感覺肚子不適，於是朋友告訴老師女子經痛非常不舒服，而老師則建議她們在遊覽車抵達加油站時到廁所更換衛生棉。

遊覽車抵達亞洲公路網（Asia Highway）附近的加油站後，女生在廁間待了很長的時間，直到所有人都上車後，才緩慢地回到座位。不過，她的朋友卻注意到這名女學生並沒有更換衛生棉，因為她的身上留有血跡，而且起身後座位也都是血。

原來，這名女子在獨自前往加油站的廁所時，居然在廁間裡生了一個小孩，而且她還將新生兒遺棄在垃圾桶中。事件發生後，警方透過監控確認了學生的身份和行蹤，並在一個著名旅遊地找到了她。目前被遺棄的女嬰已被送往當地醫院接受治療，而這名女學生也被帶到醫院與女兒團聚。