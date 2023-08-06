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全國最慘加油站4度被埋　女員工見土石流哭喊「快跑啊！」

記者閔文昱／綜合報導 

受到卡努颱風影響外圍環流影響，為南投縣仁愛鄉帶來致災降雨，其中南豐村受災尤其嚴重，位在仁愛鄉南豐村中正路上的中油加油站更是4度慘遭土石流掩埋，畫面讓人怵目驚心。有員工事後受訪表示，事發時大量土石灌入加油站，她一邊注意土石掉落方向，一邊哭喊著要其他人快跑，場面險象環生。

根據《華視》報導，這名加油站女員工接受採訪時表示，她已在該間加油站工作21年，期間就經歷了2次土石流，因此光是聞到味道就知道是否有土石流要發生。而在事發當晚，她發現情況不對勁準備逃命，卻發現還有同事留在加油站內，嚇得她馬上哭喊「快跑！」所幸最終所有人及時撤離才沒釀成悲劇。

▲▼ 南投仁愛鄉南豐村中正路加油站、超商遭土石流侵襲。（圖／仁愛原鄉茶道協會總幹事黃家樑提供提供）

▲南投仁愛鄉南豐村中正路加油站遭土石流侵襲。（圖／仁愛原鄉茶道協會總幹事黃家樑提供提供，下同）

畫面顯示，儘管加油站後方已經建造圍牆，還是不敵土石流的沖刷而倒塌，大大小小的土石湧進整個加油站，油箱消失，堆疊到屋頂的高度，前方道路也遭到被淹沒。

另外，在加油站旁的超商同樣內部也因淹滿泥水，完全無法營業，門前則是出現滾滾泥流不斷沖刷，宛如一條小溪，也無法進入超商內部，至於何時能清理完畢復業，仍不得而知。

▲「南豐村加油站」一旁的超商也被泥水灌入。（圖／仁愛原鄉茶道協會總幹事黃家樑提供提供）

▲「南豐村加油站」一旁的超商也被泥水灌入。

據了解，南豐村加油站過去就曾遭遇3次土石流掩埋，第一次是在1999年九二一大地震後的隔年，由於地震導致南投山區土層鬆動，結果當地降下豪雨後，引發嚴重土石流，掩埋整個加油站；第二次是在2004年的七二水災，因颱風「敏督利」引進強烈西南氣流，同步挾帶恐怖降雨量，加油站又被淹沒；第三次則是在2008年的辛樂克颱風，加油站又被淹沒。

雖然10多年來南豐村加油站未再發生類似情形，但仍抵擋不住此次中度卡努的恐怖颱風尾，4日南投仁愛鄉單日累積高達752毫米的雨量，導致加油站第四度被土石流淹沒，堪稱「全國最慘加油站」。

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