黃子佼、NONO都交保！她揭「這1人恐全身而退」　補刀炎P跑不掉了

▲黃子佼與NONO皆已交保。（合成圖／記者陸運陞、黃彥傑攝）



網搜小組／劉維榛報導

繼NONO（陳宣裕）被移送北檢後以50萬元交保後，黃子佼也以35萬交保並限制出境。而擁有法律系背景的網紅陳沂分析，上述兩人的最大差別，黃有承認指控，NONO從頭到尾都沒有認，在同樣無確切證據之下，NONO「就算很多人指控，也有可能全身而退的！」

陳沂在臉書指出，黃子佼涉及妨害性自主，台北地檢署複訊後，以35萬交保並限制出境；而NONO在2日也同樣因妨害性自主50萬交保，關於兩人最大的差別，「在於黃子佼有出來承認指控，而NONO從頭到尾都沒有認。」

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也就是說，在同樣沒有確切證據的情況下，陳沂分析「黃子佼認罪，加上有拍攝照片證據，罪名就有機會成立」，但NONO抵死不認，就算很多人指控，也有可能全身而退的，因為證據不足，「這麼說不是在挺NONO，我只是覺得他很狡詐。」

陳沂也補充說道，黃子佼事發當時承認並道歉，現在主張「合意性交」，主要還有照片部分的證據，「但他現在主張合意性交，對方當時也已成年，還是有可能沒事。」

▲陳沂直言，炎亞綸因為有影片，「絕對跑不掉了！」（圖／翻攝自Facebook／陳沂）



文章曝光後，底下有網友好奇追問，「那炎P呢？他好像也沒有認？」陳沂則回應「炎P有影片，絕對跑不掉了，拍攝當時對方未成年，只能主張合意性交，罪刑減輕到一年以下。」也有人再問「宥勝怎麼沒事？還全家去澳洲玩樂」。陳沂則回「我也很好奇。」

其他網友則發表心聲，「我對法官完全沒信心，這群人脫罪的機率很高」、「NONO這明顯就是有高人教過，躲了那麼久現在肯出來了，當然是因為帶著防護罩才敢出來」、「沒證據，基本上兩人只是出出庭，最後豬腳麵線」、「那黑人呢」、「法律是保護懂法律的人，又不是保護好人的」。

據了解，黃子佼4日接受檢警訊問時，他否認性侵指控，是為了拍攝性愛藝術照，才會與對方發生性行為，也是在女子同意下才做的。