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社會 社會焦點 保障人權

南投廬山後山多人受困！　目睹車被泥水沖走...民眾：太可怕

記者游瓊華、郭玗潔／南投報導

受到颱風外圍環流影響，南投地區大雨成災，多處路段坍方、土石流，災情慘重。仁愛原鄉茶道協會總幹事黃家樑表示，廬山溫泉山上後山的馬赫坡的4、5個露營區、沙庫斯營區都有人受困，另馬赫坡山上的菜園更有20名居民受困，他們眼見洪水沖走大台菜車，都直呼「太恐怖！」，這些居民此時面臨斷水斷糧的危機，急需救援。

▲▼廬山部落聯外交通斷絕，有村民受困。（圖／高堂堯翻攝）

▲南投因颱風災情慘重，多處民眾受困。（圖／高堂堯翻攝）

黃家樑指出，公有停車場的下方都坍方了，除了河道對岸沙庫斯營區4、5個露營區有人受困，馬赫坡營區也有7、8人受困在裡面，因為已經斷電，手機也快沒電了，他們無法對外聯絡。此外，後山瑞岩等六部落停電、道路多處坍方斷聯，巴吿茶園已經成為孤島，請求相關單位救災時，也將這些地點都列為重點地區。

而在馬赫坡的上面海拔大概1600公尺的菜園，也有約20位居民受困，他們只能用汽車發電充電手機，因為風雨來得太突然，大家都沒有預備糧食，目前已經沒有米吃了，飲用水也快用完了，更沒有蠟燭可以照明，他們親眼看到自己的車、大台菜車被泥水沖走，都直呼「太恐怖！」

▲▼從廬山後山的山頂上往下拍廬山溫泉區。（圖／愛原鄉茶道協會總幹事黃家樑提供）

▲從廬山後山的山頂上往下拍廬山溫泉區。（圖／仁愛原鄉茶道協會總幹事黃家樑提供）

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