被要求改道！飛行員在空中畫出「直挺巨雕」　航空迷笑歪

▲漢莎航空一名飛行員在空中畫出陰莖圖案。（圖／翻攝Flightradar24，下同。）



記者吳美依／綜合外電報導

德國漢莎航空（Lufthansa）一名飛行員被要求改道後，竟在義大利西西里島以東海域上空，畫出一幅巨大的陰莖圖案。眼尖航空迷發現飛行路徑圖後，興奮分享至社群媒體，頓時引發熱議。

根據全球航班動態網站Flightradar24資訊，7月28日，漢莎航空LH306航班從德國法蘭克福（Frankfurt）飛往義大利西西里島（Sicily），後來被要求改往南歐國家馬爾他（Malta）降落。收到塔台指示後，飛行員耗時16分鐘，在空中畫出總飛行路線約15英里（約24公里）的陰莖圖案。

外媒紛紛猜測，飛行員可能心生不滿，才會透過陰莖圖案，抗議改道指示。不過，義大利官員宣稱一切只是巧合。

義大利《共和國報》引述機場官員說法報導，這架飛機二度試圖降落卻失敗，最終因為風勢突然變化而改道。漢莎航空也向義大利《晚郵報》解釋，當時出現風切的狀況，意味著「不可能安全降落」，「出於這個原因，飛行員必須保持待命，然後再次試圖降落，但沒有成功」。

▲野火肆虐西西里島。（圖／路透）

隨著北半球極端高溫，西西里島野火肆虐，該島東部的卡塔尼亞也被災情困擾，近幾周大量航班取消、延誤或改道。7月16日，該班機原目的地「卡塔尼亞—豐塔納羅薩機場」（Catania-Fontanarossa Airport）發生火勢，導致主要航廈毀損關閉。