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有蜂蜜檸檬泡芙、百香鳳梨千層！　超商「8款水果烘焙甜點」一次吃

▲▼全家最新水果烘焙甜點開吃。（圖／業者提供）

▲超商最新8款水果烘焙甜點開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

快來開水果趴！看準夏季高溫商機，有超商特意選用當季水果入料，一口氣打造「8款烘焙甜點」，不僅有蜂蜜檸檬脆皮泡芙、百香鳳梨千層蛋糕等，還有一次就能吃到4種水果的三明治、海鹽檸檬滿餡麵包、蜜香紅茶蘋果鬆餅等，即日起於全門市通通買得到，趕緊衝。

▲▼全家最新水果烘焙甜點開吃。（圖／業者提供）

▲泡芙控要搶吃最新蜂蜜檸檬脆皮泡芙。

全家「涼夏水果季」開跑，一口氣網羅8款水果烘焙甜點等吃，首推minimore的「蜂蜜檸檬脆皮泡芙」，使用檸檬原汁熬煮成檸檬卡士達，搭配龍眼花蜜製成滑順內餡，口感酸甜好吃，還有酥脆泡芙皮，再來是「百香鳳梨千層蛋糕」，堆疊餅皮層層夾進百香果、金鑽鳳梨餡，同樣有著酸甜滋味，而必吃的還有「水果派對三明治」，選用鳳梨、水蜜桃、奇異果及橘瓣搭配嚴選優格鮮奶油，再放進三明治當中，大口咬下超滿足。

▲▼全家最新水果烘焙甜點開吃。（圖／業者提供）

▲百香鳳梨千層蛋糕層層堆疊百香果、金鑽鳳梨餡。

烘焙品則推薦「蜜香紅茶蘋果鬆餅」，帶有茶香的蓬鬆餅皮夾進紅茶巧克力奶油霜、富士蘋果餡，口感滑順好吃，以及加熱後會餡爆「香檸鹽之花熔岩蛋糕」，檸檬巧克力醬甜中帶酸，結合鬆軟蛋糕體，罪惡爆表，除外還有「海鹽檸檬滿餡麵包」、「百香橘丁Q貝果」、「香橙乳酪球」等吃，即日起於全門市上市。

▲▼萊爾富首度開賣「布丁風味雪糕」。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推自有品牌冰品「布丁雪糕」。

另，天氣熱也忍不住想吃冰嗎？萊爾富近日強勢推出首支自有品牌冰品「布丁雪糕」，布丁雪糕充滿濃郁奶香、焦糖香，大口咬下口感香甜滑順，趕緊衝嚐鮮。

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