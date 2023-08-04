妹子全裸領錢！一絲不掛站ATM前　網熱議：詐騙車手新裝扮？

▲網路上出現一名年輕女子裸體在超商提款，旁邊還有人在選購冰品。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

近日網路上瘋傳一組照片，有一名年輕女子頭戴全罩式安全帽、口罩，在超商提款。但誇張的是，這名女子全身一絲不掛，曼妙身材一覽無遺。網友見狀議論紛紛，質疑：「難道這是現在詐騙車手的最新裝扮嗎？」還有人打趣呼籲，警方對此應該要好好「調查」，將真相公開。

根據網路上曝光的照片，這名女子先在ATM前領錢，旁邊顯示是超商販賣冰品的冰箱，當場還有其他民眾在選購冰品，卻對一旁的裸體女子視若無睹；場景又轉換到另一處超商，女子一樣在ATM前領錢，隨後又到商品架上選購隱形眼鏡，作法如入無人之境，相當大膽！

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▲裸體女子轉換到另外一家超商提款。（讀者提供）

▲女子一絲不掛在超商架上選購隱形眼鏡。（讀者提供）

不過，也有細心的網友指出，這些照片的地點看起來確實是在台灣的超商，但圖片有電腦後製的痕跡，很可能是現場拍攝後，再以AI等方式修圖，上傳到網路上製造類似「Deepfake（深偽）」的假象。熱心的網友也表示，網路近期充斥大量深偽、AI圖片，企圖以假亂真、帶風向，民眾在評論前也要仔細辨別真偽，才不至於受錯假訊息誤導。

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