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薄得岡好，潤得對味　100%日本製造岡本002RL超潤滑

▲▼岡本保險套,超潤滑,薄度。（圖／岡本保險套提供）

圖、文／岡本保險套提供

現代潮流講究兩性平等，鼓吹女性積極追求自我、勇敢爭取愛情、表達真實的情欲，但在選擇保險套還是由男人來做決定比較到位，由於材質、闊度、薄度、潤滑度和束縛感等，在在影響兩人的性愛品質與情趣體驗，向來有「日本保險套教父」的岡本OKAMOTO將抽象的感官體驗化為精準的科學數據，以數字「薄」定義保險套核心，超越人體皮膚的薄度，真實體驗肌膚觸感，推出之後風靡全球，成為男人的性愛推薦良品。

▲▼岡本保險套,超潤滑,薄度。（圖／岡本保險套提供）

002RL超潤滑　極致薄度　加倍潤滑

在感情的世界裡，從曖昧、撩愛、索愛，友達以上到成為親密伴侶，保險套成為享受安全性行為必需品， 岡本OKAMOTO將生活化為科學，在探索原始感官與創新研究，推出「岡本002RL超潤滑」終極進化版，以0.02mm的薄度結合400mg潤滑度，展現極致薄度、加倍潤滑，且前、中、後通體均一薄度，在視覺與觸覺上更加自然接近「裸感」，增加配戴的舒適度並同時呵護女性敏感的私密肌膚，更能輕易創造甜蜜的激情點。

▲▼岡本保險套,超潤滑,薄度。（圖／岡本保險套提供）

002RL超潤滑12入　重磅出擊　全新登場

「岡本002RL超潤滑」承襲了岡本OKAMOTO挑戰極致、超越自我、持續前進的精神，完全符合新世代男性豐富多元的形象，在闊度與尺寸上更符合亞洲男性的需求，能與肌膚親密貼合卻沒配戴的束縛感。可以強壯、可以性感、可以陽剛、可以溫柔，動靜迷人。岡本002RL 超潤滑（12入）「原價 $ 888元 ，體驗價 $799元」。近期將於全台康是美、連鎖藥妝及各大網路商城，全新登場。

傳悅國際有限公司｜消費者服務專線0800059168｜衛署醫器輸字第020706號｜北市衛器廣字第112030247號｜使用前請詳閱說明警語及注意事項
 

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關鍵字：

岡本保險套超潤滑薄度

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