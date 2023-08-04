超商「10大品項買1送1」限時3天！　搶喝西西里氣泡美式、抹茶拿鐵

▲超商10大品項買1送1只有3天。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天衝了！有超商即日起於全門市祭出限時3天「10大品項買1送1」超殺優惠，包括特大杯西西里氣泡美式、濃靜岡抹茶拿鐵，還有雪糕、冰沙等通通有，且不限購買數量，小確幸快收下。

▲經典酷繽沙口味也可享買1送1優惠。

全家「康康五」開跑了，即日起至8月6日連3天於全門市祭出「10大品項買1送1」，優惠品項包括「Let’s Café特大冰椪柑美式」、「Let’s Café特大西西里氣泡美式」、「私品茶冰厚濃靜岡抹茶拿鐵」、「私品茶熱厚濃靜岡抹茶拿鐵」、「FMC金萱二十七」、「WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕」、「永豐餘生技博仁堂涼茶」、「永豐餘生技仙楂洛神飲」、「酷繽沙經典黑炫牛奶」及「酷繽沙黑炫拿鐵」等通通可享買1送1優惠，且不限購買數量、支付方式，但不提供寄杯。

其中，「FMC金萱二十七」、「WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕」、「永豐餘生技博仁堂涼茶」及「永豐餘生技仙楂洛神飲」同步開放於隨買跨店取購買，同品牌可任選買1送1，每人購買數量有限制。

▲7-11推哈根達斯優惠。

另，7-11即日起至8月15日則於全門市祭出「哈根達斯年度最大優惠」，爽吃「哈根達斯迷你杯／雪糕全系列任選買3送2、買10送10」共2大好康，其中，買3送2換算下來可是直接下殺6折，買10送10則可享單件不到65元超殺折扣，冰控們把握機會囤。