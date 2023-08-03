歐盟挪威冰島撤銷日本產食品進口限制　剩中韓台9國有管制

▲日本福島縣等10縣的部分食品不再必須提供放射性物質檢測證明。（示意圖／達志影像／美聯社）

中央社東京3日綜合外電報導

歐盟（EU）、挪威、冰島今天撤銷2011年福島核子事故後對日本產食品的進口限制，歐盟執行委員會相關規則即日生效。目前實施進口限制的僅有中國、韓國、台灣等9個國家或地區。

日本共同社中文網報導，日本福島縣等10縣的部分食品不再必須提供放射性物質檢測證明，大幅減輕生產者和出口商的負擔。

10縣是福島、岩手、宮城、山形、茨城、群馬、新潟、山梨、長野、靜岡。受限品項之前也逐步削減，僅剩福島縣部分水產品和野生菇類，及宮城縣的部分野菜等。

歐盟執行委員會認為基於監測等科學知識撤銷限制是妥當的，與歐洲議會及成員國進行協商。歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）7月13日在布魯塞爾與日本首相岸田文雄舉行定期領袖磋商後，宣佈將撤銷限制。

歐盟執行委員會在7月14日的官方公報中刊載包括撤銷限制的相關規則，表示將在20天後生效。

福島第一核電廠核子事故後，世界各國和地區出於對放射性物質污染的擔憂，紛紛對日本產的農林水產品及食品實施進口限制，最多時達55個國家或地區；但隨著美國於2021年、英國於2022年撤銷限制後，數量逐漸減少。瑞士也預計將於8月15日撤銷。