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路邊巧遇「10年前失蹤丈夫」　她開心帶回家掀衣一看卻糗了

▲▼印度婦女以為找到失蹤丈夫結果搞錯人。（圖／翻攝推特）

▲婦女以為終於尋獲失蹤10年的丈夫。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

印度北方邦發生烏龍事件，43歲婦女珍納齊（Janaki Devi）在路邊瞥見熟悉身影，定睛一看竟是「失蹤10年的丈夫」。她當場喜極而泣，還打電話叫兒子及親戚到場，共同見證團聚時刻，直到把對方帶回家，掀開衣服檢查身體特徵，才發現根本搞錯人。

今日印度、印度斯坦時報等外媒報導，珍納齊21年前與丈夫結婚、育有三子，但老公出現心理疾患，10年前不告而別，儘管家族成員四處尋找，多年來都苦無線索。7月28日，她前往巴利亞地區醫院（Ballia）看醫生，卻在門口遇見這名男子，以為終於尋獲丈夫莫提（Moti Verma）。

根據目擊者拍攝影片，珍納齊一邊整理男子服裝儀容，一邊激動問道，「這麼久以來，你去哪裡了？」而對方蓬頭垢面、衣衫襤褸，始終低頭不語，沒有任何反應。

回家後，珍納齊準備好好安頓在外流浪多年的「丈夫」，卻發現眼前男子並沒有那項身體特徵。她驚覺認錯人，慌忙向對方道歉並通知村長。最後在各方協助之下，此人被確認名叫拉胡爾（Rahul），如今已與真正的家人團聚。

 
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