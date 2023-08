路邊巧遇「10年前失蹤丈夫」　她開心帶回家掀衣一看卻糗了

▲婦女以為終於尋獲失蹤10年的丈夫。(圖/翻攝推特)



記者吳美依/綜合報導

印度北方邦發生烏龍事件,43歲婦女珍納齊(Janaki Devi)在路邊瞥見熟悉身影,定睛一看竟是「失蹤10年的丈夫」。她當場喜極而泣,還打電話叫兒子及親戚到場,共同見證團聚時刻,直到把對方帶回家,掀開衣服檢查身體特徵,才發現根本搞錯人。

今日印度、印度斯坦時報等外媒報導,珍納齊21年前與丈夫結婚、育有三子,但老公出現心理疾患,10年前不告而別,儘管家族成員四處尋找,多年來都苦無線索。7月28日,她前往巴利亞地區醫院(Ballia)看醫生,卻在門口遇見這名男子,以為終於尋獲丈夫莫提(Moti Verma)。

In UP's Ballia, a woman was reunited with her husband who had gone missing 10 years ago. The woman claimed she bumped into her missing husband while she was on her way to hospital. pic.twitter.com/eNGrih1p52