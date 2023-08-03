18歲妹自封：酒國小仙女！IG徵小姐「媒介2國中女3P賣淫」下場曝

▲18歲妹用IG刊登招募小姐廣告，媒介賣淫。（圖／翻攝pakutaso）

記者戴若涵／台中報導

台中一名18歲女子在IG上自稱「酒國小仙女」，刊登招募小姐廣告，並媒介性交易，她2021年7月間，3天內拉了2名未成年少女進行交易，並從中抽成一半，共獲利3萬4千元。犯行曝光後，她與2名少女及對方家長達成和解，卻只賠了第一期的賠償就不付錢，最後法院判她應執行有期徒刑2年，併科罰金3萬元。可上訴。

判決指出，事發當時年僅18歲的張女自稱「酒國小仙女」，在IG上刊登招募小姐的廣告，並媒介性交易。她明知道小花（化名）、小君（化名)為國中生，竟仍替2人招攬客人進行交易。

張女2021年7月15日先是媒介小君到摩鐵以2萬元為價格的進行交易；2021年7月17日媒介小君、小花分別以1萬1千元、1萬2千元的價格交易；另外，2021年7月20日再度媒介小花以2萬5千元的金額與嫖客發生性行為。這4筆性交易，她均抽成5成，以此營利共3萬4千元。

而張女2021年7月17日媒介小君進行的該次性交易，除了小君以外，還有另名年僅14歲國中少女參與其中，與嫖客A大玩3P。

事後嫖客A被依照與未滿16歲之人為有對價之性交行為罪，判處應執行有期徒刑9月，緩刑2年，應接受法治教育4場，並向公庫支付10萬元；另名嫖客B則是被判處應執行有期徒刑7月，緩刑2年，應接受法治教育3場，並向公庫支付6萬元。2人緩刑期間均付保護管束。

張女犯案時年僅18歲，雖然坦承犯行，並與小君、小花及2人的父母分別以36萬元、30萬元金額成立調解，但卻只付了第一期的款項1萬元，台中地方法院審理後，依照意圖營利而媒介使少年為有對價之性交行為，判處應執行有期徒刑2年，併科罰金3萬元，罰金若易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。全案仍可上訴。