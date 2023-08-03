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南投蝴蝶餐獲台灣好風WAY票選冠軍　8／4起美食展飄香

▲「台灣好風WAY」地方特色菜餚網路票選活動，南投縣「蝴蝶餐」在全國20區中得票數最高。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

▲「台灣好風WAY」地方特色菜餚網路票選活動，南投縣「蝴蝶餐」在全國20區中得票數最高。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

交通部觀光局舉辦「台灣好風WAY」地方特色菜餚網路票選活動，由各國家風景區管理處及台北市、桃園市、金門縣3地方政府，分別推薦全台20區的特色菜餚參賽，在為期2周的投票時間中，素有「蝴蝶王國」美譽的南投縣「蝴蝶餐」在所有參賽菜餚中脫穎而出，獲得最高票。

觀光局本次活動規劃以台灣在地美食結合遊程，於6月30日至7月13日進行票選，總投票數逾51萬票，參與情形十分熱烈；推薦南投「蝴蝶餐」參賽的日月潭國家風景區管理處指出，該特色菜餚強調生態與餐食的結合，透過在地、蝴蝶的食草和蜜源植物作為食材，結合創意料理而成，並因此命名，也獲得廣大網友青睞而奪魁。

▲「台灣好風WAY」地方特色菜餚網路票選活動，南投縣「蝴蝶餐」在全國20區中得票數最高。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲「台灣好風WAY」地方特色菜餚網路票選活動，南投縣「蝴蝶餐」在全國20區中得票數最高。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

觀光局表示，「2023台灣美食展」將在8月4日至7日於台北世貿一館登場，各區票選第1名的菜餚都將由專業廚師現場示範烹調，並透過「廚藝教室」的方式讓參與民眾親手學習料理；展館也將陳列各區特色菜餚，並搭配相關推介遊程展出，希望民眾透過品嘗美食走訪各觀光景點，一同探索當地文化及生活方式。

▲「台灣好風WAY」地方特色菜餚網路票選活動，南投縣「蝴蝶餐」在全國20區中得票數最高。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲「台灣好風WAY」地方特色菜餚網路票選活動，南投縣「蝴蝶餐」在全國20區中得票數最高。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處提醒，民眾也能透過「台灣好風WAY」網站（https://funfood.taiwan.net.tw/），了解台灣各區的特色菜餚以及相關的推薦遊程，同時歡迎民眾到訪日月潭觀光圈的南投縣埔里鎮桃米里紙教堂，品嘗特色「蝴蝶餐」，預約單位「新故鄉見學組」、聯絡人李小姐，預約電話:049-2914922。

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