日月潭「借用循環杯」飲品折扣15元　還能抽小折、雲品餐券

▲南投縣環保局於日月潭商圈推出租借循環杯、飲品折扣15元的優惠措施。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為保護日月潭美麗的環境資源，日月潭風景區管理處繼111年導入「循環杯借用系統」後，進一步與南投縣環保局合作，即日起至9月底前往日月潭商圈周邊的「循環杯借還站」，借用循環杯至指定店家購買飲品，即可享有每杯折扣15元優惠。

縣府環保局指出，日月潭在疫情減緩後的暑假湧入大量遊客，因南投縣垃圾去化不易，亦避免一次性飲料杯帶來的環境污染，除倡導遊客自備環保杯購買飲品，更積極推動循環杯借用；而日月潭國家風景區從去年6月起陸續於向山、伊達邵遊客中心、水社綜合商場借問站等3處設有循環杯自助歸還站，埔里、魚池、集集、水里4鄉鎮共有19家旅宿及餐飲業者加入循環杯免費借還行列，提供遊客使用一次性杯子的替代方案。

環保局長李易書說明，即日起至9月底前，遊客前往23處循環杯借還站點（https://pse.is/56vnf4），透過Line帳號登錄，免費借用乾淨的杯子或歸還使用後的循環杯，再到活動合作店家（https://pse.is/56vnf4）使用循環杯購買飲品，即可享有折扣15元；每次借用還可享有1次抽獎機會：環保局將於10月中旬抽出折疊腳踏車、雲品溫泉酒店餐券及綠點10萬點等大禮。

李易書指出，一個紙杯可產生0.011公斤的碳排放量，而疫情前日月潭的暑期遊客量高達75.6萬名，如都能自備環保杯或租借循環杯，預估可減少5萬個一次性飲料杯、減少550公斤碳排放，這次活動期望能達到1000杯次的循環杯借用量，不僅讓遊客節省旅遊開支、讓業者減少成本支出，更讓環境循環永續下去。

環保局強調，循環杯皆依據環保署「循環（外借）杯良好服務指引」規範材質及標示等，並交由專業廠商清洗、消毒，也符合政府的衛生準則，另推動「外借杯良好服務標誌」，讓民眾可輕鬆辨識符合循環杯服務標準的業者、安心借用。

